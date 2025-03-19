Cadillac очікує, що у 2025 році кожен третій проданий автомобіль в США буде електромобілем — Finance.ua

Cadillac очікує, що у 2025 році кожен третій проданий автомобіль в США буде електромобілем Сьогодні 22:09 — Технології&Авто

Cadillac очікує, що у 2025 році кожен третій проданий автомобіль в США буде електромобілем

Виробник автомобілів класу «люкс» Cadillac очікує, що приблизно кожен третій проданий у США цього року автомобіль буде повністю електричним. Компанія продовжує розширювати свою лінійку електромобілів, незважаючи на повільніше, ніж очікувалося, прийняття цих транспортних засобів у галузі.

Про це повідомляє CNBC.

Очікується, що люксовий бренд запропонує п’ять електромобілів до кінця цього року, включаючи нещодавно випущені Escalade IQ та кросовер початкового рівня Optiq. Вони приєднаються до Cadillac Lyriq, за яким пізніше цього року підуть трирядний кросовер Vistiq і замовний автомобіль Celestiq вартістю понад 300 000 доларів.

«Рух справді є. Ми збираємося скористатися цим імпульсом, і ми не запускаємо автомобілі для перерозподілу бізнесу між двигунами внутрішнього згоряння та портфелем електромобілів. Ми робимо це для зростання бізнесу «, — заявив Бред Франц, директор з маркетингу Cadillac.

За його словами, автовиробник розраховує, що електромобілі становитимуть від 30% до 35% загального обсягу продажів на внутрішньому ринку в 2025 році. Це буде помітним зростанням порівняно з 18% продажів у США у 2024 році.

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За даними Cox Automotive, електромобілі склали 8,1% з приблизно 16 мільйонів автомобілів, проданих минулого року в США. Це нижче 10%, на які аналітики очікували на початку року.

Додаткові електромобілі та очікуване зростання продажів пішли слідом за відмовою Cadillac від планів з випуску виключно повністю електричних автомобілів до 2030 року. Натомість компанія заявила, що відмова від автомобілів, що працюють на бензині, визначатиметься попитом клієнтів, але при цьому вона, як і раніше, пропонуватиме повну лінійку електромобілів.

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Cadillac — один із кількох брендів, які відмовилися від планів продавати виключно електромобілі найближчими роками, оскільки споживче прийняття цих транспортних засобів не відбулося так швидко, як очікувалося раніше. Також зростає занепокоєння продажем електромобілів на тлі відсутності федеральної підтримки цих транспортних засобів з боку адміністрації президента Дональда Трампа.

Продажі Cadillac у США минулого року зросли на 8,8%, в основному за рахунок більш ніж потроєння продажів моделі Lyriq, яка вперше стала доступною споживачам наприкінці 2022 року.

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Escalade IQ, включаючи більшу версію «L», і Optiq є важливими новими автомобілями для автовиробника, який прагне стати люксовим брендом електромобілів, що найбільше продається в країні. Optiq виробляється одному з заводів GM в Мексиці. Франц відмовився коментувати, як потенційні 25% мита, якими Трамп погрожує запровадити з 2 квітня щодо Мексики та Канади, вплинуть на продажі автомобілів марки Cadillac.

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