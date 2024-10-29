Рейтинг найулюбленіших електрокарів серед американців — Finance.ua

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Рейтинг найулюбленіших електрокарів серед американців

Технології&Авто
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Рейтинг найулюбленіших електрокарів серед американців
Рейтинг найулюбленіших електрокарів серед американців
Перелік публікує Carscoops з посиланням на статистику продажів Kelley Blue Book у зеленому сегменті американського авторинку за третій квартал 2024 року.
Згідно з рейтингом, у першу трійку за обсягами продажів за минулі три місяці увійшли лише моделі Tesla: Model Y, Model 3 та Сybertruck. Причому останній виявився популярнішим за кросовера Ford Mustang Mach-E.

Хто ще увійшов до рейтингу

За липень-вересень американці купили 86,8 тисяч Tesla Model Y (-9,1 відсотка до показника за третій квартал 2023 року), 58,4 тисяч Model 3 (+9,7 відсотка) і майже 16,7 тисяч Сybertruck. Електричний пікап обігнав Ford Mustang Mach-E і змістив його на четверте місце у рейтингу: кросовер обрали трохи менше 13,4 тисяч чоловік.
У топ-5 також потрапила нова Honda Prologue, результат якої — 12,6 тисяч реалізованих екземплярів.
Друга половина рейтингу виглядає наступним чином: на шостому місці Hyundai Ioniq5 (11,59 тисяч штук), на сьомому Chevrolet Equinox EV (9,77 тисяч штук), на восьмому Chevrolet Blazer EV (7,99 тисяч штук), на дев’ятому Rivian R1S (7,24 тисяч штук), а на десятому Cadillac Lyric (7,2 тисяч штук). Причому продаж останнього збільшився на 139,4 відсотка порівняно з показником 2023 року, і це найкращий результат за темпами зростання у топ-10.
Найгірше в США продаються:
  • Mercedes E-Sprinter (всього 30 екземплярів за три місяці),
  • Genesis G80 (155 штук),
  • Chevrolet Bolt EV (168 штук)
  • електричний Porche Macan (219 штук).
Також за три місяці в США не було продано жодного Mazda MX-30 та BMW i3.
За матеріалами:
uamotors
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