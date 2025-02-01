Норвегія може стати першою країною, де звичайні авто повністю замінять електрокари — Finance.ua

Норвегія може стати першою країною, де звичайні авто повністю замінять електрокари Сьогодні 23:15 — Технології&Авто

Норвегія може стати першою країною, де звичайні авто повністю замінять електрокари, Фото: freepik

Норвегія може стати першою країною у світі, де нові автомобілі, що працюють на бензиновому та дизельному пальному, будуть повністю витіснені з ринку.

Про це пише CNBC.

Читайте також Які електроавто купують українці (інфографіка)

Незважаючи на значні нафтогазові резерви, Норвегія давно вважається світовим лідером із запровадження транспорту, який працює на нових джерелах енергії (NEV).

Частка електромобілів зростає

Частка електромобілів у сукупному продажу нових автомобілів у цій країні зросла з менше 1% у 2010 році, до 88,9% - у 2024 році.

Як показують дані, опубліковані Управлінням громадських доріг Норвегії, понад 96% нових легкових автомобілів, проданих у країні за перші кілька тижнів цього року, були електричними.

Такі результати наближають Норвегію до повного переходу на NEV і до реалізації завдання, вперше поставленого законодавцями країни в 2017 році.

Політика підтримки електромобілів

Заступник міністра транспорту країни Сесілія Кнібе Кроглунд в інтерв’ю CNBC зазначила, що вирішальну роль у переході на нові технології відіграла послідовна політика, спрямована на підтримку розповсюдження електромобілів, тоді як інші країни вважали за краще ввести заходи щодо заборони використання автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

У Норвегії електромобілі не обкладаються податком на додану вартість (ПДВ), отримують пільги з дорожнього податку та податку на паркування, а також доступ до смуг, виділених для громадського транспорту.

Читайте також На ринок Німеччини вийде новий бренд електроавто

Крім того, уряд країни інвестував значні кошти у розвиток інфраструктури для заряджання електромобілів.

Кроглунд називає ці зміни «новою нормою» для країни з населенням 5,5 млн осіб.

Міністр також наголосила на важливості перенесення успіху, досягнутого у поширенні легкових NEV, на інші сегменти транспорту.

За словами Коглунд, у 2025 році Норвегія планує повністю замінити міські автобуси електричними, а до кінця десятиліття довести частку великовантажних NEV до 75%.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.