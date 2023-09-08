На ринок Німеччини вийде новий бренд електроавто — Finance.ua

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На ринок Німеччини вийде новий бренд електроавто

Фондовий ринок
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На ринок Німеччини вийде новий бренд електроавто
На ринок Німеччини вийде новий бренд електроавто
Xpeng — один із китайських брендів, які вже зарекомендували себе на європейському континенті, продаючи свої найрозкішніші моделі у північних країнах.
Швеція, Норвегія, Данія та Голландія — це лише чотири країни, в яких можна знайти екземпляри азіатського виробника. В Іспанії він також деякий час продавався, але через приватного дилера, який завозив автомобілі в індивідуальному порядку.
Фірма оголосила, що наступного 2024 року вона вийде на інший європейський ринок, п’ятий у своєму конкретному списку, але дуже важливий з погляду продажу електромобілів, на який вона робить ставку. Цією країною є Німеччина. Xpeng зазначив, що моделі P7 та G9 будуть першими двома моделями в його каталозі для цієї країни, але не вказав, коли вони з’являться у продажу.
Xpeng P7 вважається спортивним седаном з елегантним та авангардним дизайном як зовні, так і всередині, який підкреслює великий 15-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи та 10,25-дюймова цифрова панель приладів. Клієнтам доступно дві версії: задньопривідна та повнопривідна потужністю 276 та 473 к.с. відповідно.
Обидва мають літій-іонний акумулятор загальною ємністю 86.2 кВтг та 82.7 кВтг, з яким вони можуть запропонувати максимальний запас ходу 530 та 470 кілометрів відповідно. Крім того, завдяки потужному бортовому зарядному пристрої, який підтримує максимальну потужність 175 кВт, їм потрібно лише 30 хвилин для підзарядки від 10 до 80 відсотків.
Xpeng G9 довжиною майже 4.9 метра є п’ятимісним позашляховиком з великим внутрішнім простором, який також пропонується у двох версіях. Задньопривідна оснащена єдиним електромотором з віддачею в 313 к.с., в той час як два електродвигуни видають 551 к.с. Вони мають потужну літій-іонну батарею з ємністю 98 кВтг та 84 кВтг, внаслідок чого максимальний запас ходу на одній зарядці становить 570 кілометрів в обох версіях. Ціни будуть повідомлені ближче до комерційного запуску.
За матеріалами:
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