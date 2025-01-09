Які електроавто купують українці (інфографіка) — Finance.ua

Які електроавто купують українці (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Технології&Авто

Які електроавто купують українці (інфографіка)

У грудні 2024 року українці придбали майже 3,8 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (нових та б/в), що на 18% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомив Укравтопром.

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З цієї частини легких — понад 3,6 тис. (-20%) та 124 комерційних (+59%).

Всього за весь 2024 рік автопарк України поповнили понад 51,7 тис. од. автотранспорту з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, ніж 2023 р.

Легкових — 50 458 од. (+37%)

Комерційних — 1264 од. (+64%)

Електробусів — 2 од. (+)

Частка нової техніки в реєстраціях BEV, як і в 2023 р., становила 20%.

Також нагадаємо, з січня по жовтень 2024 року в Україну імпортували 50 225 легкових електромобілів (BEV). Загальна митна вартість цих авто склала майже $1,1 млрд. З цієї кількості новими були 13 684 авто, на які імпортери витратили $368 млн.

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Довідка Finance.ua:

Японська автомобілебудівна компанія Honda заявила, що наступного року випустить моделі електромобілів, оснащені оригінальною операційною системою ASIMO, розробленою для людиноподібних роботів.

Велика Британія стала найбільшим ринком електромобілів у Європі. Таким чином випередивши Німеччину. В Німеччині минулоріч відбулося скорочення кількості реєстрацій нових електричних транспортних засобів — більш ніж на 25%, до 380 609 одиниць. Натомість, у Великій Британії кількість реєстрацій електромобілів зросла до 381 970 одиниць, що на 21% більше порівняно з попереднім роком.

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