Українці цьогоріч придбали в автосалонах понад 142 тисячі машин — Finance.ua

Українці цьогоріч придбали в автосалонах понад 142 тисячі машин Сьогодні 13:00 — Технології&Авто

Українці цьогоріч придбали в автосалонах понад 142 тисячі машин

У сервісних центрах України від початку року було зареєстровано понад 142 тисячі нових транспортних засобів, придбаних в автосалонах.

«Станом на зараз з початку 2024 року у сервісних центрах МВС зареєстровано понад 142 тисячі транспортних засобів, придбаних в автосалонах», — ідеться у повідомленні.

Автовласникам нагадують, що реєстрація нового автомобіля здійснюється в будь-якому сервісному центрі МВС, куди можна звернутись особисто або передати повноваження продавцю.

«У такому випадку автосалон генерує довіреність на право представляти інтереси покупця, яку можна підписати в автосалоні без нотаріуса. Також формується акт прийому-передачі. Представник автосалону може звернутися до сервісного центру МВС замість покупця та зареєструвати авто», — пояснюють у ГСЦ.

Під час реєстрації новий автомобіль не підлягає обов’язковому огляду експертною службою МВС.

Для реєстрації нового авто у сервісному центрі потрібні: паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання); довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків; документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника); митні документи; договір купівлі-продажу; сертифікат відповідності.

При першій реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

«Розмір збору залежить від вартості авто: не перевищує або дорівнює 499 620 грн — сплачується 3%; більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн — сплачується 4%; більше ніж 878 120 грн — сплачується 5%; більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн — сплачується 4%; більше ніж 878 120 грн — сплачується 5%», — уточнили у ГСЦ.

Водночас збір до Пенсійного фонду не сплачується при першій реєстрації легкових авто, оснащених виключно електричними двигунами.

Як повідомлялося, у 2023 році в Україні було зареєстровано 411 311 транспортних засобів, з них — 138 256 нових, придбаних в автосалонах.

Укрінформ За матеріалами:

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