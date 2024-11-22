Лідери в імпорті: українці купують вживані електроавто віком до 5 років (інфографіка) — Finance.ua

Лідери в імпорті: українці купують вживані електроавто віком до 5 років (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Технології&Авто

Лідери в імпорті: українці купують вживані електроавто віком до 5 років (інфографіка)

У минулому місяці українці придбали 4,7 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж жовтня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16,3 тис. легкових авто з пробігом.

Отже, авто віком до 5 років становили 29% від цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 44%.

Далі йдуть:

бензинові авто- 34%;

дизельні — 11%;

гібридні — 8%;

авто з ГБО — 3%.

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