Лідери в імпорті: українці купують вживані електроавто віком до 5 років (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Лідери в імпорті: українці купують вживані електроавто віком до 5 років (інфографіка)

Технології&Авто
76
Лідери в імпорті: українці купують вживані електроавто віком до 5 років (інфографіка)
Лідери в імпорті: українці купують вживані електроавто віком до 5 років (інфографіка)
У минулому місяці українці придбали 4,7 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
Впродовж жовтня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16,3 тис. легкових авто з пробігом.
Отже, авто віком до 5 років становили 29% від цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 44%.
Далі йдуть:
  • бензинові авто- 34%;
  • дизельні — 11%;
  • гібридні — 8%;
  • авто з ГБО — 3%.
Лідери в імпорті: українці купують вживані електроавто віком до 5 років (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • Дослідження визначило автомобілі, які власники зберігають принаймні на 15 років довше, ніж усі інші автомобілі. iSeeCars проаналізував понад 929 000 автомобілів 1981—2009 років випуску, проданих з січня по вересень 2024 року, щоб визначити, які старі автомобілі, швидше за все, залишаться у своїх власників.
Якщо вам потрібні додаткові кошти, то вони можуть бути на вашому рахунку вже сьогодні. Кредити онлайн. Багато пропозицій, можна порівняти умови.

Каталог на Finance.ua

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.