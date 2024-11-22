Лідери в імпорті: українці купують вживані електроавто віком до 5 років (інфографіка) — Finance.ua

Лідери в імпорті: українці купують вживані електроавто віком до 5 років (інфографіка)
У минулому місяці українці придбали 4,7 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
Впродовж жовтня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16,3 тис. легкових авто з пробігом.
Отже, авто віком до 5 років становили 29% від цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 44%.
Далі йдуть:
- бензинові авто- 34%;
- дизельні — 11%;
- гібридні — 8%;
- авто з ГБО — 3%.
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