Чому електромобіль узимку проїжджає менше: як зменшити втрату запасу ходу

Зменшення запасу ходу електромобіля взимку є нормальною фізичною особливістю батарейної технології, а не обов’язково ознакою деградації акумулятора. Енергія витрачається не лише на рух, а й на нагрівання салону та самої батареї, тоді як холодні елементи здатні приймати заряд повільніше.

Про це пише GDE.

Чому холод впливає на батарею

Літій-іонні елементи найкраще працюють у певному температурному діапазоні. На морозі внутрішній опір батареї збільшується, тому система керування може обмежувати доступну потужність та швидкість заряджання.

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Автомобіль також витрачає енергію на підігрів акумулятора. Це необхідно для продуктивності та довговічності, але частина заряду, яка влітку пішла б на рух, узимку використовується для терморегуляції.

Окремий великий споживач — обігрів салону. Бензиновий автомобіль використовує значну кількість відпрацьованого тепла двигуна, тоді як EV повинен виробити тепло з електроенергії.

Попередній прогрів від мережі допомагає

Якщо електромобіль підключений до домашньої зарядки, салон доцільно прогріти до початку поїздки. У такому випадку частина енергії надходить із мережі, а не з тягової батареї.

На моделях із системою попереднього кондиціонування можна заздалегідь встановити час виїзду. Автомобіль підготує салон, а іноді й батарею до оптимальної температури.

Це особливо корисно перед далекою зимовою поїздкою. Машина стартує вже прогрітою і витрачає менше енергії на перші кілометри.

Підігрів сидінь може бути ефективнішим

Для комфорту не завжди потрібно сильно нагрівати весь об’єм салону. Підігрів сидіння та керма споживає значно менше енергії, безпосередньо зігріваючи водія.

Це не означає, що потрібно їхати з холодним салоном і замерзлим склом. Видимість та комфорт залишаються важливими, але помірна температура повітря разом із локальним обігрівом може бути ефективнішою.

Тепловий насос також здатний зменшити витрати енергії на опалення в певному температурному діапазоні. Його ефективність залежить від конструкції конкретного автомобіля та зовнішньої температури.

Перед швидкою зарядкою батарею краще підготувати

Сучасні EV можуть автоматично підігрівати батарею перед прибуттям на швидку зарядну станцію. На деяких моделях для активації функції потрібно обрати зарядку як пункт призначення у штатній навігації.

Якщо приїхати на швидку станцію з дуже холодною батареєю, автомобіль може спочатку приймати значно меншу потужність. Це не означає несправність зарядки.