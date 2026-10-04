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На заводах світу вже працюють понад 5 млн роботів

Технології&Авто
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Робот
Робот, Фото: magnific
Понад 5 млн промислових роботів уже працюють на заводах у всьому світі — це рекордний показник. Утім, гуманоїдні роботи поки залишаються нішевою технологією та здебільшого тестуються у пілотних проєктах.
Про це повідомляє Euronews із посиланням на новий звіт International Federation of Robotics (IFR).
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За даними організації, у 2025-му році кількість промислових роботів у світі зросла приблизно на 9% і перевищила 5 млн.
За рік заводи закупили понад 600 000 нових промислових роботів.
Найшвидше роботизація відбувається в Азії. Китай минулого року забезпечив понад половину всіх нових закупівель промислових роботів у світі. У Європі темпи зростання помітно нижчі.
А гуманоїдних роботів загалом було продано лише близько 7000. Тож поки що роботи-гуманоїди займають лише невелику частку ринку.
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Також частину таких роботів купують не для повноцінної роботи, а для збору даних і навчання ШІ.
Автовиробники BMW, Tesla та інші компанії вже тестують гуманоїдів на виробництві, однак здебільшого йдеться про невеликі пілотні проєкти.
Натомість звичайні роботизовані руки та колісні платформи залишаються дешевшими, простішими та краще пристосованими до конкретних задач на заводах і складах.
До цього Finance.ua зазначав, що за прогнозом Ілона Маска, кількість гуманоїдних роботів у світі може сягнути 10 млрд за 15 років і 100 млрд за 20 років.
За матеріалами:
dev.ua
Роботи
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