Виробник iPhone вироблятиме електромобілі для японських автовиробників — Finance.ua

Виробник iPhone вироблятиме електромобілі для японських автовиробників 20.03.2025, 00:45 — Технології&Авто

Виробник iPhone вироблятиме електромобілі для японських автовиробників

Новий звіт свідчить про те, що тайванська Foxconn серйозно зацікавлена у виробництві автомобілів. Голова компанії підтвердив, що техногігант підпише угоди про виробництво електромобілів з двома японськими автовиробниками протягом двох місяців. Раніше Foxconn прагнув співпрацювати з Nissan, після його невдалого злиття з Honda.

Як зазначає Motor1, хоча голова Foxconn Янг Лю не згадав, які компанії розглядаються, є всі підстави вважати, що одним з двох японських автовиробників буде Nissan.

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Тепер, коли Nissan має нового генерального директора, можливе не лише відновлення переговорів про злиття з Honda, а й підписання додаткових угод, оскільки автовиробник намагається подолати кризу, а Foxconn може стати надійним партнером.

Компанія з виробництва електроніки активно прагне налагодити виробництво електромобілів. Минулого тижня голова Foxconn також заявив, що техногігант планує розпочати виробництво своєї електричної моделі Model C у Північній Америці до кінця цього року.

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До слова, вперше про це було оголошено у 2021 році. Інтерес Foxconn до електромобілів може загрожувати відомим автовиробникам, які зараз борються через зростаючу конкуренцію з боку Китаю.

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