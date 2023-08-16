Постачальник Apple Foxconn розпочинає виробництво iPhone 15 в Індії — Finance.ua
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Постачальник Apple Foxconn розпочинає виробництво iPhone 15 в Індії

Технології&Авто
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Постачальник Apple Foxconn розпочинає виробництво iPhone 15 в Індії
Постачальник Apple Foxconn розпочинає виробництво iPhone 15 в Індії
Apple розпочинає виробництво наступного покоління iPhone 15 у штаті Тамілнад, прагнучи ще більше скоротити розрив між своїми операціями в Індії та основною виробничою базою в Китаї.
Про це пише Bloomberg.
Завод Foxconn Technology Group у Шріперумбудурі готується до постачання новітніх пристроїв лише через кілька тижнів після того, як вони почнуть надходити із заводів у Китаї, оскільки компанія прагне швидко збільшити обсяг нових iPhone, що надходять з Індії, пише видання.
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Компанія з Купертіно, штат Каліфорнія, реалізує багаторічний проєкт із диверсифікації виробництва за межами Китаю, щоб знизити ризики для ланцюга постачання своїх найважливіших продуктів, оскільки напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном робить торгівлю менш передбачуваною. Індія під керівництвом прем'єр-міністра Нарендри Моді прагне налагодити тісніші зв’язки із США та перетворитися на виробничий центр.
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До появи iPhone 14 компанія Apple збирала в Індії лише незначну частину своїх iPhone, що відставало від виробництва в Китаї на шість-дев'ять місяців. Торік це відставання різко скоротилося, і наприкінці березня Apple виробляла 7% своїх iPhone в Індії. Мета цього року — наблизитися до паритету в термінах відвантаження з Індії та Китаю, хоча постачальники ще не впевнені, що їм це вдасться, додає Bloomberg.

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