Визначено країни, де iPhone найменш популярний — Finance.ua

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Визначено країни, де iPhone найменш популярний

Технології&Авто
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Визначено країни, де iPhone найменш популярний
Визначено країни, де iPhone найменш популярний
Смартфони iPhone від Apple найменш популярні в Туреччині, Болгарії, Греції, Хорватії та Україні - у цих країнах на один iPhone припадає дев’ять пристроїв із мобільною операційною системою Android від Google.
Статистику опублікував у своєму Twitter німецький фахівець із демографії Саймон Кюстенмахер.
Максимальний показник (50−70% користувачів iPhone) мають держави на північному заході Європи, такі як Велика Британія, Норвегія, Швеція. Також за любов’ю до Apple лідирує Франція.
Мешканці країн, розташованих на сході, частіше віддають перевагу Android, проте тут відсоток користувачів iPhone становить 20−40%. Подібний показник поширеності «айфонів» є у таких держав, як росія, Угорщина, Румунія та білорусь.
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«Багаті північні європейці, найімовірніше, використовуватимуть iPhone. Я підозрюю, що німці досить багаті, щоб використовувати iPhone, але все одно віддають перевагу Android. Східноєвропейці використовують дешевші Android-смартфони», — зазначив Кюстенмахер.
У коментарях багато користувачів вважають, що є і винятки з правил. Наприклад, в Албанії популярність iPhone вкрай висока (понад 50%). При цьому в Іспанії та Італії «айфони» також поширені менше (30−40%), ніж в інших європейських країнах.

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За матеріалами:
iTechua
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