Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних країнах світу, щоб купити iPhone 14 Pro — Finance.ua
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Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних країнах світу, щоб купити iPhone 14 Pro

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Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних країнах світу, щоб купити iPhone 14 Pro
Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних країнах світу, щоб купити iPhone 14 Pro
У World of Statistics дослідили, скільки потрібно відкладати із річної зарплатні, щоб купити новий iPhone у різних країнах світу.
Ідеться про смартфон iPhone 14 Pro (128 ГБ), який вийшов у продаж у вересні 2022 року. Загалом до рейтингу World of Statistics увійшли 44 країни. У списку немає України, однак є країна-агресор рф.
Найменший відсоток річної зарплатні (1,8%) на придбання смартфона витрачають жителі Швейцарії. Трохи вищі показники в США й Сінгапурі - по 2%. На четвертій позиції Обʼєднані Арабські Емірати з 2,8%.

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Топ-3 з кінця списку, тобто країни, де доведеться витратити на придбання нового iPhone суму, вищу за середньостатистичну річну зарплатню, має такий вигляд:
  • Нігерія: 105,3%;
  • Пакистан: 104,1%;
  • Єгипет: 88,4%.
До переліку також увійшла і країна-окупант росія, яка посідає 31 місце і має 16,3%.
Ось так виглядає увесь рейтинг:
  1. Швейцарія — 1,8%,
  2. США — 2,0%,
  3. Сінгапур — 2,0%,
  4. Об'єднані Арабські Емірати — 2,8%,
  5. Австралія — 2,9%,
  6. Канада — 3,0%,
  7. Гонконг — 3,2%,
  8. Норвегія — 3,3%,
  9. Нова Зеландія — 3,5%,
  10. Нідерланди — 3,5%,
  11. Данія — 3,7%,
  12. Німеччина — 3,9%,
  13. Японія — 3,9%,
  14. Великобританія — 4,0%,
  15. Ірландія — 4,1%,
  16. Південна Корея — 4,1%,
  17. Фінляндія — 4,3%,
  18. Австрія — 4,4%,
  19. Бельгія — 4,6%,
  20. Франція — 4,8%,
  21. Швеція — 4,5%,
  22. Іспанія — 6,2%,
  23. Тайвань — 6,3%,
  24. Італія — 7,2%,
  25. Чехія — 8,0%,
  26. Китай — 9,3%,
  27. Польща — 11,2%,
  28. Португалія — 11,3%,
  29. Малайзія — 11,8%,
  30. Угорщина — 14,8%,
  31. росія — 16,3%,
  32. Мексика — 16,9%,
  33. Таїланд — 18,5%,
  34. Аргентина — 23,1%,
  35. Індія — 23,4%,
  36. Індонезія — 32,2%,
  37. Філіппіни — 34,5%,
  38. Туреччина — 34,7%,
  39. Бразилія — 38%,
  40. Іран — 43,9%,
  41. Венесуела — 59%,
  42. Єгипет — 88,4%,
  43. Пакистан — 104,1%,
  44. Нігерія — 105,3%.
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За матеріалами:
The Village Україна
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