Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних країнах світу, щоб купити iPhone 14 Pro — Finance.ua

Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних країнах світу, щоб купити iPhone 14 Pro
У World of Statistics дослідили, скільки потрібно відкладати із річної зарплатні, щоб купити новий iPhone у різних країнах світу.
Ідеться про смартфон iPhone 14 Pro (128 ГБ), який вийшов у продаж у вересні 2022 року. Загалом до рейтингу World of Statistics увійшли 44 країни. У списку немає України, однак є країна-агресор рф.
Найменший відсоток річної зарплатні (1,8%) на придбання смартфона витрачають жителі Швейцарії. Трохи вищі показники в США й Сінгапурі - по 2%. На четвертій позиції Обʼєднані Арабські Емірати з 2,8%.
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Топ-3 з кінця списку, тобто країни, де доведеться витратити на придбання нового iPhone суму, вищу за середньостатистичну річну зарплатню, має такий вигляд:
- Нігерія: 105,3%;
- Пакистан: 104,1%;
- Єгипет: 88,4%.
До переліку також увійшла і країна-окупант росія, яка посідає 31 місце і має 16,3%.
Ось так виглядає увесь рейтинг:
- Швейцарія — 1,8%,
- США — 2,0%,
- Сінгапур — 2,0%,
- Об'єднані Арабські Емірати — 2,8%,
- Австралія — 2,9%,
- Канада — 3,0%,
- Гонконг — 3,2%,
- Норвегія — 3,3%,
- Нова Зеландія — 3,5%,
- Нідерланди — 3,5%,
- Данія — 3,7%,
- Німеччина — 3,9%,
- Японія — 3,9%,
- Великобританія — 4,0%,
- Ірландія — 4,1%,
- Південна Корея — 4,1%,
- Фінляндія — 4,3%,
- Австрія — 4,4%,
- Бельгія — 4,6%,
- Франція — 4,8%,
- Швеція — 4,5%,
- Іспанія — 6,2%,
- Тайвань — 6,3%,
- Італія — 7,2%,
- Чехія — 8,0%,
- Китай — 9,3%,
- Польща — 11,2%,
- Португалія — 11,3%,
- Малайзія — 11,8%,
- Угорщина — 14,8%,
- росія — 16,3%,
- Мексика — 16,9%,
- Таїланд — 18,5%,
- Аргентина — 23,1%,
- Індія — 23,4%,
- Індонезія — 32,2%,
- Філіппіни — 34,5%,
- Туреччина — 34,7%,
- Бразилія — 38%,
- Іран — 43,9%,
- Венесуела — 59%,
- Єгипет — 88,4%,
- Пакистан — 104,1%,
- Нігерія — 105,3%.
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