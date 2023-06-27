Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних країнах світу, щоб купити iPhone 14 Pro — Finance.ua

Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних країнах світу, щоб купити iPhone 14 Pro Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних країнах світу, щоб купити iPhone 14 Pro

У World of Statistics дослідили , скільки потрібно відкладати із річної зарплатні, щоб купити новий iPhone у різних країнах світу.

Ідеться про смартфон iPhone 14 Pro (128 ГБ), який вийшов у продаж у вересні 2022 року. Загалом до рейтингу World of Statistics увійшли 44 країни. У списку немає України, однак є країна-агресор рф.

Найменший відсоток річної зарплатні (1,8%) на придбання смартфона витрачають жителі Швейцарії. Трохи вищі показники в США й Сінгапурі - по 2%. На четвертій позиції Обʼєднані Арабські Емірати з 2,8%.

Топ-3 з кінця списку, тобто країни, де доведеться витратити на придбання нового iPhone суму, вищу за середньостатистичну річну зарплатню, має такий вигляд:

Нігерія: 105,3%;

Пакистан: 104,1%;

Єгипет: 88,4%.

До переліку також увійшла і країна-окупант росія, яка посідає 31 місце і має 16,3%.

Ось так виглядає увесь рейтинг:

Швейцарія — 1,8%, США — 2,0%, Сінгапур — 2,0%, Об'єднані Арабські Емірати — 2,8%, Австралія — 2,9%, Канада — 3,0%, Гонконг — 3,2%, Норвегія — 3,3%, Нова Зеландія — 3,5%, Нідерланди — 3,5%, Данія — 3,7%, Німеччина — 3,9%, Японія — 3,9%, Великобританія — 4,0%, Ірландія — 4,1%, Південна Корея — 4,1%, Фінляндія — 4,3%, Австрія — 4,4%, Бельгія — 4,6%, Франція — 4,8%, Швеція — 4,5%, Іспанія — 6,2%, Тайвань — 6,3%, Італія — 7,2%, Чехія — 8,0%, Китай — 9,3%, Польща — 11,2%, Португалія — 11,3%, Малайзія — 11,8%, Угорщина — 14,8%, росія — 16,3%, Мексика — 16,9%, Таїланд — 18,5%, Аргентина — 23,1%, Індія — 23,4%, Індонезія — 32,2%, Філіппіни — 34,5%, Туреччина — 34,7%, Бразилія — 38%, Іран — 43,9%, Венесуела — 59%, Єгипет — 88,4%, Пакистан — 104,1%, Нігерія — 105,3%.

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The Village Україна За матеріалами:

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