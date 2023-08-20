iPhone 14 був найбільш продаваним OLED-смартфоном у другому кварталі 2023 року — Finance.ua

iPhone 14 був найбільш продаваним OLED-смартфоном у другому кварталі 2023 року 20.08.2023, 00:40 — Фондовий ринок

iPhone 14 був найбільш продаваним OLED-смартфоном у другому кварталі 2023 року

Схоже, базовий iPhone 14 все ж таки взяв своє. Поточна лінійка смартфонів Apple стартувала таким чином, що попит на старші моделі Pro був набагато вищим, ніж на звичайні, незважаючи на різницю в цінах. iPhone 14 Pro Max довго лідирував, але тепер ситуація дійшла такої, якою вона була всі останні роки.

За даними аналітиків DSCC, базовий iPhone 14 є лідером ринку смартфонів з екранами OLED у грошовому вираженні. На його частку у другому кварталі припало 15,3% усіх продажів. Кварталом раніше лідирував iPhone 14 Pro Max, причому з ще більшою часткою.

При цьому, нагадаємо, мова про продаж у грошовому вираженні, а iPhone 14 набагато дешевше за старших побратимів. Тобто в кількісному вираженні різниця між моделями має бути ще вищою.

У списку лідерів крім iPhone 14 також iPhone 13 з часткою 11,1%, який обійшов навіть новіші моделі. Далі розташувалися iPhone 14 Pro Max з часткою 10,7%, iPhone 14 Pro з часткою 9,2% та Samsung Galaxy S23 Ultra з часткою 5,2%. Так, тут оцінюється лише ринок смартфонів з екранами OLED, але якщо говорити про флагмани, то інших на ринку практично немає.

Portaltele За матеріалами:

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