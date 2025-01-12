Foxconn показала рекордну виручку завдяки попиту на сервери штучного інтелекту — Finance.ua
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Foxconn показала рекордну виручку завдяки попиту на сервери штучного інтелекту

Фондовий ринок
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Foxconn показала рекордну виручку завдяки попиту на сервери штучного інтелекту
Foxconn показала рекордну виручку завдяки попиту на сервери штучного інтелекту
Тайваньська компанія Foxconn, найбільший в світі контрактний виробник електроніки, перевершила очікування, показавши найвищу в історії виручку за четвертий квартал на тлі високого попиту на сервери штучного інтелекту.
Про це повідомляє Reuters.
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Основні показники зростання

У секторі «розумної» споживчої електроніки, до якого входять iPhone, спостерігалося «приблизно рівне» зростання в річному обчисленні, йдеться в повідомленні Foxconn.
Загальний дохід тільки в грудні досяг 654,8 мільярда тайваньських доларів, що на 42,3% більше, ніж в минулому році, і є другим найвищим показником за місяць.
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Акції Foxconn підскочили на 76% в минулому році, значно випередивши зростання на 28,5% на більш широкому ринку Тайваню.
Компанія повідомить про свої повні прибутки за четвертий квартал 14 березня.
За матеріалами:
Економічна Правда
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