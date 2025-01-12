Foxconn показала рекордну виручку завдяки попиту на сервери штучного інтелекту — Finance.ua

Foxconn показала рекордну виручку завдяки попиту на сервери штучного інтелекту Сьогодні 23:14 — Фондовий ринок

Foxconn показала рекордну виручку завдяки попиту на сервери штучного інтелекту

Тайваньська компанія Foxconn, найбільший в світі контрактний виробник електроніки, перевершила очікування, показавши найвищу в історії виручку за четвертий квартал на тлі високого попиту на сервери штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Високий попит на сервери ШІ привів до значного зростання доходів підрозділу хмарних і мережевих продуктів Foxconn, в число клієнтів якого входить компанія Nvidia.

Основні показники зростання

У секторі «розумної» споживчої електроніки, до якого входять iPhone, спостерігалося «приблизно рівне» зростання в річному обчисленні, йдеться в повідомленні Foxconn.

Загальний дохід тільки в грудні досяг 654,8 мільярда тайваньських доларів, що на 42,3% більше, ніж в минулому році, і є другим найвищим показником за місяць.

Акції Foxconn підскочили на 76% в минулому році, значно випередивши зростання на 28,5% на більш широкому ринку Тайваню.

Компанія повідомить про свої повні прибутки за четвертий квартал 14 березня.

Економічна Правда За матеріалами:

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