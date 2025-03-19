Нардепи повернулися до питання «нульового розмитнення» автомобілів: що пропонують — Finance.ua

Нардепи повернулися до питання «нульового розмитнення» автомобілів: що пропонують Сьогодні 09:43 — Технології&Авто

Нардепи повернулися до питання «нульового розмитнення» автомобілів: що пропонують

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді два законопроєкти: № 13058 та № 13059 , які (якщо стануть законами) можуть внести певні зміни у Митний та Податковий кодекси щодо пільг на розмитнення транспортних засобів для окремих категорій громадян та за певних умов.

Які транспортні засоби можуть потрапити під пільги

Під пільгове розмитнення, а це нульові ставки мита, акцизу й ПДВ, за пропозицією авторів згаданих документів підпадатимуть автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, автобуси та вантажівки.

Завезти з «нульовим розмитненням» можна буде лише один транспортний засіб.

Нульові ставки на акциз та ПДВ пропонують встановити із дня набуття статусу законів цими проєктами, та до 31 грудня року, наступного після року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Звільнення від мита діятиме до припинення воєнного стану.

Хто зможе скористатись такими пільгами?

Громадяни, що мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а також які є учасниками бойових дій, що зазнали поранення внаслідок участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії проти України.

Також один ТЗ може завезти фізична особа, котра офіційно передала власний ТЗ військовому підрозділу.

Які ТЗ не підпадатимуть під пільги

Автомобілі, які мають походження або ввозяться з країни, визнаної державою-окупантом або агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з окупованої території України.

«Як завжди нагадаємо, що для того, аби ця ініціатива була втілена, проєктам слід пройти всі передбачені регламентом етапи, зібрати необхідну кількість голосів „за“ щонайменше у двох читаннях у сесійній залі Парламенту, отримати підпис Президента й бути опублікованими в офіційному виданні. А поки ж це лише проєкти зі статусом „зареєстровано, передано для ознайомлення“», — йдеться у повідомленні ІДА.

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