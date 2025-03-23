Рейтинг найдорожчих та найдешевших країн для переїзду — Finance.ua

Рейтинг найдорожчих та найдешевших країн для переїзду Сьогодні 13:12 — Світ

Рейтинг найдорожчих та найдешевших країн для переїзду, Фото: freepik

Під час переїзду до іншої країни люди звертають увагу на велику кількість факторів. Йдеться зокрема й про ціни. Дослідження гіда для експатів зі штаб-квартирою у Швейцарії встановило, переїзд у яку країну вважається найдешевшим.

Про це повідомляє InterNations.

Найдешевші країни для переїзду

Так, найдешевше людям обходився переїзд до В’єтнаму. Автори дослідження зазначають, що понад чотири з п’яти експатів (86%) оцінюють вартість життя у В’єтнамі позитивно. Зокрема половина (50%) оцінюють його як дуже хороше.

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«Фактично, понад дві третини (68%) згодні з тим, що їхнього наявного доходу домогосподарства більш ніж достатньо для комфортного життя (порівняно з 41% у світі)», — йдеться у дослідженні.

Інші ж позиції у цьому рейтингу мають такий вигляд:

Вʼєтнам: Колумбія; Індонезія; Панама; Філіппіни; Індія; Мексика; Таїланд; Бразилія; Китай.

Водночас серед країн Європи найдешевше життя для іноземців можливе в Португалії та Іспанії. Вони займають 13-те і 14-те місця відповідно.

Найдорожчі країни для переїзду

Найдорожче життя експатам обходиться в Канаді. Країна займає останнє (53 місце) в рейтингу.

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Понад половину респондентів (53%) вважають, що наявного доходу їхніх домогосподарств недостатньо для комфортного життя у Канаді (порівняно з 30% у світі).

Темпи інфляції, можливо, сповільнилися протягом 2023 року, але експати в Канаді, як і раніше, стикаються зі зростанням цін, особливо на харчові продукти, оренду та іпотеку, — йдеться у звіті.

Крім того, експати розповідають, що вартість життя в Канаді «шалено висока», а «піти кудись поїсти або випити — це розкіш».

10 найдорожчих країн світу для експатів у 2024 році такий:

Канада; Фінляндія; Велика Британія; Ірландія; Норвегія; Сінгапур; Нова Зеландія; Бахрейн; Туреччина; Кувейт.

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