Рейтинг найдорожчих та найдешевших країн для переїзду — Finance.ua
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Рейтинг найдорожчих та найдешевших країн для переїзду

Світ
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Рейтинг найдорожчих та найдешевших країн для переїзду
Рейтинг найдорожчих та найдешевших країн для переїзду, Фото: freepik
Під час переїзду до іншої країни люди звертають увагу на велику кількість факторів. Йдеться зокрема й про ціни. Дослідження гіда для експатів зі штаб-квартирою у Швейцарії встановило, переїзд у яку країну вважається найдешевшим.
Про це повідомляє InterNations.

Найдешевші країни для переїзду

Так, найдешевше людям обходився переїзд до В’єтнаму. Автори дослідження зазначають, що понад чотири з п’яти експатів (86%) оцінюють вартість життя у В’єтнамі позитивно. Зокрема половина (50%) оцінюють його як дуже хороше.
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«Фактично, понад дві третини (68%) згодні з тим, що їхнього наявного доходу домогосподарства більш ніж достатньо для комфортного життя (порівняно з 41% у світі)», — йдеться у дослідженні.
Інші ж позиції у цьому рейтингу мають такий вигляд:
  1. Вʼєтнам:
  2. Колумбія;
  3. Індонезія;
  4. Панама;
  5. Філіппіни;
  6. Індія;
  7. Мексика;
  8. Таїланд;
  9. Бразилія;
  10. Китай.
Водночас серед країн Європи найдешевше життя для іноземців можливе в Португалії та Іспанії. Вони займають 13-те і 14-те місця відповідно.

Найдорожчі країни для переїзду

Найдорожче життя експатам обходиться в Канаді. Країна займає останнє (53 місце) в рейтингу.
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Понад половину респондентів (53%) вважають, що наявного доходу їхніх домогосподарств недостатньо для комфортного життя у Канаді (порівняно з 30% у світі).
Темпи інфляції, можливо, сповільнилися протягом 2023 року, але експати в Канаді, як і раніше, стикаються зі зростанням цін, особливо на харчові продукти, оренду та іпотеку, — йдеться у звіті.
Крім того, експати розповідають, що вартість життя в Канаді «шалено висока», а «піти кудись поїсти або випити — це розкіш».
10 найдорожчих країн світу для експатів у 2024 році такий:
  1. Канада;
  2. Фінляндія;
  3. Велика Британія;
  4. Ірландія;
  5. Норвегія;
  6. Сінгапур;
  7. Нова Зеландія;
  8. Бахрейн;
  9. Туреччина;
  10. Кувейт.
За матеріалами:
Телеканал 24
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