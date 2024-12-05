Найдешевші та найдорожчі країни для експатів для переїзду в 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

Найдешевші та найдорожчі країни для експатів для переїзду в 2024 році (інфографіка) Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

Найдешевші та найдорожчі країни для експатів для переїзду в 2024 році (інфографіка)

В’єтнам знову посів перше місце в Індексі особистих фінансів у 2024 році. Понад чотири з п’яти експатів (86%) оцінюють вартість життя як позитивну, половина (50%) оцінюють її як дуже хорошу (порівняно з у середньому по всьому світу 40% і 12% відповідно).

Фактично, понад дві третини (68%) погоджуються, що їхній наявний сімейний дохід більш ніж достатній для комфортного життя (проти 41% у всьому світі).

Про це йдеться в дослідженні internations.org

Перше місце В’єтнам

«Люди дуже доброзичливі, а вартість життя дуже низька», — говорить емігрант.

Цікаво, що фінансові причини не виділяються як мотиваційні фактори для переїзду до В’єтнаму: лише 3% говорять стільки ж, порівняно з 2% експатів у всьому світі.

Загалом 65% задоволені своїм фінансовим становищем у країні (проти 54% у всьому світі) — і це не лише через низькі витрати: майже вдвічі більше, ніж у середньому по всьому світу, повідомляють про валовий річний дохід 150 тис. доларів США або більше (19% проти 10% у всьому світі).

Доступні пригоди в Колумбії (2 місце)

Колумбія покращила свій і без того непоганий результат 2023 року — 7 місце з 53 країн — і посіла 2 місце в Індексі персональних фінансів 2024 року.

Респонденти підкреслюють низьку вартість життя в Колумбії: більш ніж удвічі вище середнього світового рейтингу (85% проти 40% у всьому світі). А на запитання про те, які проблеми вони мали перед переїздом, лише невелика частка респондентів (2%) назвали потенційно високі витрати.

«Мені подобається спокійний спосіб життя та доступна вартість життя», — каже мальтійський емігрант.

Лише приблизно кожен десятий респондент (11%) незадоволений своїм фінансовим становищем (проти 26% у всьому світі). Водночас 91% погоджуються, що наявних доходів домогосподарств достатньо (або більш ніж достатньо!), щоб вести комфортне життя.

Індонезія посіла 3 місце

Майже три чверті респондентів в Індонезії (72%) задоволені своїм фінансовим становищем (порівняно з 54% у всьому світі), а 29% дуже задоволені (проти 20% у всьому світі).

«Що мені подобається в Індонезії? Клімат, безпека і спокій, доброзичливість, чисте повітря і природа, а також низька вартість життя!» — каже канадський емігрант.

Як і в Колумбії, витрати на проживання не викликали особливого занепокоєння для експатів до їхнього переїзду до Індонезії (3% проти 25% у всьому світі). Дійсно, понад дві третини (69%) позитивно оцінюють вартість життя (проти 40% у всьому світі). І відповідно до удвічі середнього світового показника (15% проти 7% у всьому світі), доходів тут набагато більше, ніж достатньо для комфортного життя.

Найбільші «невдахи» у 2024 році

Фінляндія впала на 22 позиції в Індексі особистих фінансів і посіла передостаннє місце у 2024 році.

Бахрейн також не зміг вирватися з десятки останніх у 2024 році, посівши 46 місце з 53 країн. Це слідує за 27 місцем у 2023 році, коли більше половини респондентів (52% проти 58% у всьому світі) були задоволені своїм фінансовим становищем. Через рік їхній рівень задоволеності впав на 12 процентних пунктів.

Фінляндія

Вона займає передостаннє місце в індексі (52) і фактично найбільше програла — у 2023 році вона все ще займала 30 місце з 53 країн.

Фінляндія ледь уникла нижньої десятки за вартістю життя (42 місце), яку половина респондентів (51%) оцінюють негативно.

Зокрема, кожен п’ятий респондент (20%) взагалі не задоволений своїми фінансами у Фінляндії, що вдвічі перевищує середній світовий показник (10%).

Це цілком може бути пов’язано з наявними у них грошима: близько семи з десяти емігрантів у Фінляндії (69%) кажуть, що їхній валовий річний дохід становить менше 50 тис. доларів США.

Для порівняння, лише близько половини респондентів у всьому світі (52% у всьому світі) кажуть те саме. Не дивно, що лише 22% вважають, що їх наявного доходу більш ніж достатньо для життя у Фінляндії (проти 41% у світі).

Велика Британія

Двоє з п’яти експатів, які зараз живуть у Сполученому Королівстві (40%), визнають, що висока вартість була однією з найбільших проблем, коли вони планували свій переїзд (проти 25% у всьому світі).

Велика Британія посідає 51 місце з 53 країн у Індексі особистих фінансів. Значно більше третини (37%) вважають себе незадоволеними своїм фінансовим становищем (проти 26% у всьому світі), а 58% оцінюють вартість життя негативно (проти 39% у всьому світі).

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