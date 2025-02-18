ТОП-5 країн ЄС з виготовлення ювелірних виробів (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-5 країн ЄС з виготовлення ювелірних виробів (інфографіка)

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ТОП-5 країн ЄС з виготовлення ювелірних виробів (інфографіка)
ТОП-5 країн ЄС з виготовлення ювелірних виробів (інфографіка)
У 2023 році загальний обсяг виробництва ювелірних виробів у ЄС сягнув 4 363 мільйонів євро, що на 1% більше, ніж 4 321 мільйона євро у 2022 році.
Про це йдеться в даних Євростату.
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Італія була провідним виробником із вартістю виробництва 1 559 мільйонів євро у 2023 році, або 36% від загального обсягу ЄС. Далі йде Франція з 1 444 мільйонами євро (33%), попереду Німеччина з 507 мільйонами євро (12%).
ТОП-5 країн ЄС з виготовлення ювелірних виробів (інфографіка)
Порівняно з 2022 роком найбільше відносне зростання вартості виробництва ювелірних виробів було зафіксовано в Хорватії (+26%), Чехії (+25%) та Ірландії (+20%).
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Натомість найбільше падіння було зафіксовано в Литві (-36%), Латвії (16%) та Італії (-8%).
Ми раніше писали, що ціни на золото знову перевершили всі історичні показники, перевищивши $2950 за унцію. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові 25%-ві мита на імпорт сталі та алюмінію, посиливши побоювання щодо інфляції та можливого загострення торгової війни.
Золото традиційно сприймається як «тиха гавань» для інвесторів під час економічної нестабільності.
Якщо вам не вистачає грошей на ювелірний виріб, то отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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