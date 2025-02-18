ТОП-5 країн ЄС з виготовлення ювелірних виробів (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 країн ЄС з виготовлення ювелірних виробів (інфографіка) Сьогодні 19:33 — Світ

ТОП-5 країн ЄС з виготовлення ювелірних виробів (інфографіка)

що на 1% більше, ніж 4 321 мільйона євро у 2022 році. У 2023 році загальний обсяг виробництва ювелірних виробів у ЄС сягнув 4 363 мільйонів євро,

Про це йдеться в даних Євростату

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Італія була провідним виробником із вартістю виробництва 1 559 мільйонів євро у 2023 році, або 36% від загального обсягу ЄС. Далі йде Франція з 1 444 мільйонами євро (33%), попереду Німеччина з 507 мільйонами євро (12%).

Порівняно з 2022 роком найбільше відносне зростання вартості виробництва ювелірних виробів було зафіксовано в Хорватії (+26%), Чехії (+25%) та Ірландії (+20%).

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Натомість найбільше падіння було зафіксовано в Литві (-36%), Латвії (16%) та Італії (-8%).

Ми раніше писали , що ціни на золото знову перевершили всі історичні показники, перевищивши $2950 за унцію. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові 25%-ві мита на імпорт сталі та алюмінію, посиливши побоювання щодо інфляції та можливого загострення торгової війни.

Золото традиційно сприймається як «тиха гавань» для інвесторів під час економічної нестабільності.

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