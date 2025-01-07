Золото: чи безпечний актив у турбулентний час — Finance.ua

Золото: чи безпечний актив у турбулентний час Сьогодні 20:02 — Банківські метали

Золото

2024 року золото подорожчало на 30%, досягнувши вартості на момент створення цього матеріалу — 2 659 доларів за тройську унцію (111 007 грн). Це стало можливим завдяки низьким реальним процентним ставкам та збільшенню геополітичної напруги.

Прогнози на 2025 рік

Експерти швейцарського банку UBS прогнозують, що вартість золота може зрости до 2 900−3 тис. доларів за унцію (121 068−125 243 грн). Деякі аналітики не виключають досягнення рівня 3 500 доларів (146 117 грн), якщо економічна нестабільність посилиться.

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Чому зростає попит на золото:

Геополітичні та економічні кризи — війни та політична нестабільність сприяють тому, що золото стає безпечним активом для інвесторів. Зниження ставок — низькі відсоткові ставки роблять золото привабливішим, оскільки його вартість зазвичай зростає під час ослаблення долара. Нарощування резервів центральними банками — країни активно купують золото для диверсифікації своїх валютних резервів.

В ексклюзивному коментарі для Finance.ua аналітик валютних ринків Лукман Леонг спрогнозував, що ціна на золото досягне 2025 року 3 тис. доларів, що супроводжуватиметься закупівлею центральними банками. Водночас він зазначив, що розвиток геополітичної ситуації на Близькому Сході, війна в Україні та напруженість між Китаєм, США і Тайванем визначатимуть, наскільки швидко і як саме зросте ціна на золото.

«Однак тарифи Трампа будуть найважливішим фактором, оскільки ще не відомо, чи будуть вони впроваджені, наскільки агресивними вони будуть, і наскільки зросте інфляція, особливо в США, чи переросте це в глобальну торгову і валютну війну — це все ми скоро побачимо», — наголосив експерт.

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Довідка Finance.ua:

Раніше експерти з Goldman Sachs очікували, що у 2025 році золото подорожчає до 3000 доларів за унцію. Вони назвали ключові фактори, які сприятимуть подорожчанню дорогоцінного металу.

Перш за все у Goldman Sachs прогнозують значно нижчі процентні ставки у 2025 році, що буде штовхати ціни на золото в вгору. Зокрема, йдеться про Федеральну резервну систему США.

Другий фактор, який виділяють, — це зростання долара США. Йдеться про те, що через дорожчий долар центральні банки будуть купувати більше золота.

Фахівці також заявили, що є спільна причина, через яку долар і золото будуть дорожчати в 2025році. Як правило, дорогоцінний метал знецінюється, коли долар росте в ціні, оскільки динаміка валюти демонструє економічну силу.

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