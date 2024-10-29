Інвестування: що вибрати — валютні ОВДП чи золото — Finance.ua
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Інвестування: що вибрати — валютні ОВДП чи золото

Особисті фінанси
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Інвестування: що вибрати — валютні ОВДП чи золото
Інвестування: що вибрати — валютні ОВДП чи золото
Українці почали втрачати інтерес до банківських депозитів. Які інструменти для інвестування можуть бути нині привабливими?
Про це йдеться в новій статті Finance.ua:

Валютні ОВДП чи золото: що вигідніше сьогодні

Як варіант, можна розглянути валютні ОВДП або придбання банківського золота. Обидва варіанти мають і свої плюси, і свої мінуси.
Якщо ваші кошти обмежені, і ви не готові заморозити їх на кілька років, найкращий варіант — валютні ОВДП.
Якщо ваші заощадження дозволяють виділити якусь частину грошей, які вам не знадобляться в найближчі 2−3 роки, можна ризикнути і придбати кілька зливків банківського золота.
Фахівці для інвестування радять розглядати зливки вагою від 50 грамів і вище: для них різниця між ціною продажу та зворотного викупу буде меншою, ніж для дрібніших.
За матеріалами:
Finance.ua
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