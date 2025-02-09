ТОП-5 середземноморських напрямків для спокійної літньої відпустки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 середземноморських напрямків для спокійної літньої відпустки

Світ
38
ТОП-5 середземноморських напрямків для спокійної літньої відпустки
ТОП-5 середземноморських напрямків для спокійної літньої відпустки
Якщо ви мрієте про відпустку на середземномор’ї без натовпів туристів, то ці 5 місць вам сподобаються.
Експерти склали перелік найспокійніших середземноморських напрямків, де тепла погода, багато культурних пам’яток, а також доступні ціни.

Порто-Веккьо, Франція

Прихований скарб Корсики з вузькими вуличками і середньовічною цитаделлю нагорі. Головна площа оточена сувенірними магазинами, французькими бістро та італійськими тавернами.
Читайте також
Тут можна відвідати генуезький замок, розташований на пагорбі з краєвидом на Порто-Веккьо, або відпочити на приголомшливому пляжі Паломбаджа, де алебастровий берег зустрічається з морем найяскравішого синього кольору.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

Проживання порівняно з іншими місцями на півдні Франції тут є дешевшим. Зокрема, у готелі Alcyon одномісні номери коштують $89, або ви можете зупинитися в 3-зірковому готелі Le Mistral, лише за 6 хвилин ходьби від центру міста, за $79 на за ніч.

Корчула, Хорватія

Корчула може здатися крихітною, але вона сповнена чудес: від будинку Марко Поло (ходять чутки, що легендарний дослідник родом з цього острова, а не з Венеції) до Пупнатської Луки у формі півмісяця, тихої бухти, облямованої кришталево чистою Адріатикою.
Читайте також
Інші визначні пам’ятки острова включають місто Корчула, обнесене стіною прибережне поселення і найбільше на Корчулі місто, з брукованими вуличками і багатовіковими будинками, а також рибальське село Вела Лука, улюблене місце гурманів острова.

Хімара, Албанія

Албанія може і не бути першим вибором для відпочинку на Середземномор’ї, але варто звернути увагу на Хімару.
Цей регіон з селищами біля Іонічного моря, оточений Кераунськими горами, є одним із найбільш недооцінених на Середземному узбережжі.
Читайте також
Він поєднує в собі чарівність Старого Світу з албансько-грецькою спадщиною, старовинними поселеннями на вершинах скель та зруйнованими замками.
Албанська Рів’єра вважається одним із найдешевших пляжних напрямків в Європі. Наприклад, обід у місцевих ресторанах коштує всього $10, а оренда сучасної вілли на березі моря починається від $57.

Бріндізі, Італія

На підборах італійського чобота, знаходиться Бріндізі, менш відома альтернатива, яку зазвичай пропускають туристи.
У місті, якому понад два тисячоліття, є червонокам’яний Арагонський замок, що височіє біля входу в гавань, а Старе місто — це лабіринт пастельних будівель, римських руїн і сімейних тратторій, де подають свіжі морепродукти і пасту.
Читайте також
За 29 хвилин їзди від Бріндізі знаходиться Лідо Мореллі — це білосніжний піщаний пляж з бірюзовими водами, а ще за 20 хвилин їзди знаходиться Лідо Спеккьолла — малолюдна піщана смуга, що ідеально підходить для відпочинку.

Фолегандрос, Греція

Це типовий грецький острів із невеликою територією. Його маленька столиця Хора розташована на скелястому пагорбі, а знакова церква Панагії височіє на найвищій вершині.
Кожна пішохідна стежка веде до захопливих краєвидів, і тут є білі міські пейзажі, пляжі та достаток секретних бухт, без туристів.
На острові кілька готелів, але їхні ціни доступні ($83−95), а вечеря в To Zimaraki також не вдарить по бюджету.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.