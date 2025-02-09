ТОП-5 середземноморських напрямків для спокійної літньої відпустки — Finance.ua

ТОП-5 середземноморських напрямків для спокійної літньої відпустки Сьогодні 16:12 — Світ

ТОП-5 середземноморських напрямків для спокійної літньої відпустки

Якщо ви мрієте про відпустку на середземномор’ї без натовпів туристів, то ці 5 місць вам сподобаються.

Експерти склали перелік найспокійніших середземноморських напрямків, де тепла погода, багато культурних пам’яток, а також доступні ціни.

Порто-Веккьо, Франція

Прихований скарб Корсики з вузькими вуличками і середньовічною цитаделлю нагорі. Головна площа оточена сувенірними магазинами, французькими бістро та італійськими тавернами.

Тут можна відвідати генуезький замок, розташований на пагорбі з краєвидом на Порто-Веккьо, або відпочити на приголомшливому пляжі Паломбаджа, де алебастровий берег зустрічається з морем найяскравішого синього кольору.

Проживання порівняно з іншими місцями на півдні Франції тут є дешевшим. Зокрема, у готелі Alcyon одномісні номери коштують $89, або ви можете зупинитися в 3-зірковому готелі Le Mistral, лише за 6 хвилин ходьби від центру міста, за $79 на за ніч.

Корчула, Хорватія

Корчула може здатися крихітною, але вона сповнена чудес: від будинку Марко Поло (ходять чутки, що легендарний дослідник родом з цього острова, а не з Венеції) до Пупнатської Луки у формі півмісяця, тихої бухти, облямованої кришталево чистою Адріатикою.

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Інші визначні пам’ятки острова включають місто Корчула, обнесене стіною прибережне поселення і найбільше на Корчулі місто, з брукованими вуличками і багатовіковими будинками, а також рибальське село Вела Лука, улюблене місце гурманів острова.

Хімара, Албанія

Албанія може і не бути першим вибором для відпочинку на Середземномор’ї, але варто звернути увагу на Хімару.

Цей регіон з селищами біля Іонічного моря, оточений Кераунськими горами, є одним із найбільш недооцінених на Середземному узбережжі.

Він поєднує в собі чарівність Старого Світу з албансько-грецькою спадщиною, старовинними поселеннями на вершинах скель та зруйнованими замками.

Албанська Рів’єра вважається одним із найдешевших пляжних напрямків в Європі. Наприклад, обід у місцевих ресторанах коштує всього $10, а оренда сучасної вілли на березі моря починається від $57.

Бріндізі, Італія

На підборах італійського чобота, знаходиться Бріндізі, менш відома альтернатива, яку зазвичай пропускають туристи.

У місті, якому понад два тисячоліття, є червонокам’яний Арагонський замок, що височіє біля входу в гавань, а Старе місто — це лабіринт пастельних будівель, римських руїн і сімейних тратторій, де подають свіжі морепродукти і пасту.

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За 29 хвилин їзди від Бріндізі знаходиться Лідо Мореллі — це білосніжний піщаний пляж з бірюзовими водами, а ще за 20 хвилин їзди знаходиться Лідо Спеккьолла — малолюдна піщана смуга, що ідеально підходить для відпочинку.

Фолегандрос, Греція

Це типовий грецький острів із невеликою територією. Його маленька столиця Хора розташована на скелястому пагорбі, а знакова церква Панагії височіє на найвищій вершині.

Кожна пішохідна стежка веде до захопливих краєвидів, і тут є білі міські пейзажі, пляжі та достаток секретних бухт, без туристів.

На острові кілька готелів, але їхні ціни доступні ($83−95), а вечеря в To Zimaraki також не вдарить по бюджету.

УНІАН За матеріалами:

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