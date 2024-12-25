Топ-5 напрямків для подорожей у США у 2025 році — Finance.ua

Топ-5 напрямків для подорожей у США у 2025 році Сьогодні 15:10 — Світ

Топ-5 напрямків для подорожей у США у 2025 році

Dollar Flight Club представив список найдешевших напрямків у США на 2025 рік, які дозволять заощадити гроші. Обираючи місце для подорожі, зверніть увагу на доступність готелів, вартість перебування та, звісно, дешеві авіаквитки.

Про це пише traveloffpath.

Найкращі напрямки для подорожей у США

1. Орландо, Флорида (MCO)

Орландо — це мрія кожної дитини завдяки Walt Disney World і Universal Studios. Дорослі також знайдуть тут розваги: шопінг, ресторани та активний відпочинок.

За даними Dollar Flight Club, середня вартість авіаквитків становить 150 доларів, а найкращий час для відвідування — початок січня або початок вересня.

2. Денвер, Колорадо

Денвер — ідеальне місце для любителів природи: тут можна покататися на лижах взимку або насолоджуватися пішими прогулянками влітку.

Найкращий час для візиту: березень (закінчення лижного сезону) або кінець літа (для походів).

3. Лас-Вегас, Невада

Лас-Вегас відомий своїми казино, курортами та готелями, але також пропонує безліч ресторанів і можливостей для активного відпочинку.

Щоб скористатися найнижчими цінами на авіаквитки та готелі, Dollar Flight Club пропонує подорожувати в грудні та січні.

4. Остін, Техас (AUS)

Остін — це сучасне місто з теплою атмосферою та багатою культурою.

Остін відомий як світова столиця живої музики, тож якщо ви шукаєте найкращі заклади та фестивалі живої музики в США, то це ще одна чудова причина додати Остін до свого списку.

Найкращий час для відвідування міста — березень, коли проходить музичний фестиваль South by Southwest (SXSW).

5. Нешвілл, Теннессі (BNA)

Нешвілл — це серце кантрі-музики та рай для меломанів. Тут можна насолодитися живими музичними виступами, історичною архітектурою та зростаючою арт-сценою.

У звіті Dollar Flight Club Нешвілл став 5 -м найдоступнішим напрямком у США із середньою ціною авіаквитка 190 доларів США.

Найкращий час для відвідування Нашвілла — весна, особливо якщо ви фанат музики, оскільки саме в цей час в місті проходять найвідоміші музичні фестивалі.

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