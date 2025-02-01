Які туристичні напрямки у Європі варто відвідати, допоки їх не заполонили туристи (фото) — Finance.ua

Які туристичні напрямки у Європі варто відвідати, допоки їх не заполонили туристи (фото) Сьогодні 13:18 — Світ

Які туристичні напрямки у Європі варто відвідати, допоки їх не заполонили туристи (фото), Фото: freepik

Європа відома своїми класичними туристичними напрямками, такими як Венеція, Барселона чи Париж. Однак дедалі більше мандрівників звертають увагу на менш популярні, але не менш захопливі місця.

Видання Travel Off Path назвало три такі приховані перлини, які варто відвідати, поки їх не заполонили натовпи туристів, як Афіни, Прагу чи Пізу.

Бухарест, Румунія

Бухарест є не лише одним із найбезпечніших великих міст Європи, але й одним із найунікальніших.

Дехто навіть називає його «Парижем Сходу», що не дуже вдало, але точно вказує на туристичну перспективність румунської столиці.

Бухарест — це мрія любителів історії, де можна побачити цікавий контраст між середньовічними пам’ятками і по-своєму цікавими залишками комуністичного минулого.

А ще Бухарест доволі дешевий, якщо порівнювати з іншими великими містами Європи.

Ларнака, Кіпр

На протилежному кінці спектру, більше схожа на сонячний рай, аніж на готичну казку, лежить мальовнича Ларнака.

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Це місто підійде не тільки для поціновувачів старої архітектури, але й для тих, кого ваблять золоті пляжі з кришталево чистою водою.

Ларнака теж не є чимось зовсім невідомим для туристів, але донедавна відпочивальників більше цікавив Пафос та інші містечка Кіпру. Тепер же мандрівники відчули усю красу і цього прибережного міста.

Тут пропонують чудовий баланс між класичним пляжним раєм та достатньо багатою підбіркою історичних цікавинок.

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А ще тут чудові ресторани, які сподобаються і любителям пляжного відпочинку, і поціновувачам історії.

Сараєво, Боснія і Герцеговина

Тривалий час сама назва цього міста була символом кривавої міжусобиці та етнічних чисток, найстрашнішого епізоду Югославських воєн.

На щастя, сьогодні місто є спокійним і безпечним. І тут є на що подивитися туристам, особливо, зважаючи на досить низькі ціни на все.

Поціновувачам історії Сараєво пропонує чимало пам’яток старовини, і часто зі слідами останньої війни на них. Це теж додає їм певної страшної унікальності.

Розташоване в оточенні гір, місто надає можливість поєднати історичний туризм з екологічним.

Нагадаємо, туризм є галуззю, яка найбільше постраждала від пандемії коронавірусу.

ООН оцінює фінансові втрати у суму понад 2 трильйони доларів у період з 2020 до 2022 року включно. Повністю сектор туризму зміг відновитися лише торік.

За кордон виїжджало 1,4 млрд осіб — це 99% від показника 2019 року. На поточний рік експерти також мають позитивний прогноз: очікується, що кількість міжнародних туристичних прибуттів зросте на 3−5%.

УНІАН За матеріалами:

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