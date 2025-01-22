Ще одне європейське місто запровадить туристичний податок — Finance.ua

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Ще одне європейське місто запровадить туристичний податок

Світ
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Ще одне європейське місто запровадить туристичний податок
Ще одне європейське місто запровадить туристичний податок
Едінбург запроваджує туристичний податок у 2026 році — це стане першим прикладом такого збору в Шотландії. Це рішення прийняли після ухвалення шотландським парламентом закону, який надає місцевій владі повноваження стягувати податки з відвідувачів.
Про це пише видання The Guardian.
Податок стосуватиметься гостей міста, що зупиняються в готелях, хостелах та орендованій нерухомості, включаючи житло на Airbnb.
Податок становитиме 5% від вартості проживання за добу і застосовуватиметься для проживання до 7 днів поспіль.
Місцева влада каже, що кошти, отримані від нового туристичного збору, спрямуються на покращення інфраструктури, розвиток доступного житла, збереження культурної спадщини та підтримку мистецтва. Зокрема, 35% надходжень буде спрямовано саме на мистецькі проєкти.
Туристичний збір набуде чинності 24 липня 2026 року, хоча застосовуватиметься лише до бронювань, здійснених після 1 травня 2025 року.
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Робота над цією схемою розпочалася понад шість років тому. На думку авторів проекту, це унікальна можливість утримати та підвищити позицію Едінбурга як одного з найкрасивіших і найприємніших місць у світі.
У кількох англійських містах, зокрема Манчестері й Ліверпулі, діють менші та добровільні збори з відвідувачів, які не стосуються всіх типів постачальників розміщення.
Схема Манчестера, яка передбачає доплату в розмірі 1 фунта стерлінгів за ніч в 74 готелях і апартаментах в центрі міста, допомогла зібрати для міста 2,8 мільйона фунтів стерлінгів за рік.
Водночас Едінбурзька схема є першою, яка охоплює всі типи розміщення: від кемпінгів і хостелів до нерухомості Airbnb, апарт-готелів і готелів тощо.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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