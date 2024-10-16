Одне з найбільших міст Польщі запроваджує туристичний податок — Finance.ua

Одне з найбільших міст Польщі запроваджує туристичний податок Сьогодні 14:35 — Світ

Одне з найбільших міст Польщі запроваджує туристичний податок

Краків, друге за величиною місто Польщі та найпопулярніший туристичний напрямок, попросив уряд змінити закон, аби місто змогло запровадити новий податок на туристів. Така ініціатива виникла у відповідь на зростання кількості відвідувачів.

Минулого року Краків відвідали понад 7 мільйонів туристів, у тому числі близько 900 тис. іноземних туристів з-за кордону. Однак, на відміну від багатьох популярних туристичних місць, місто не може стягувати туристичний збір, оскільки польське законодавство цього не дозволяє.

Муніципалітетам дозволено стягувати opłata miejscowa — що можна перекласти як «плата за відвідувачів», — але для цього вони повинні відповідати суворим критеріям. Краків стягував такий збір між 2004 і 2015 роками, але згодом не зміг це зробити через зміни екологічних норм.

Ця плата призначена головним чином для «курортів біля моря або в горах, де кліматичні умови сприятливі», — зазначає Лукаш Масльона, міський радник у Кракові, якого цитує Radio Eska. Краків же, навпаки, має найгірше забруднення повітря в Польщі.

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Місто також зазначає, що максимальна ставка, дозволена за збором, у будь-якому випадку становить лише 3,22 злотих (0,75 євро) за ніч. Для порівняння, туристичний податок у Греції, який стягується з проживання, має максимальну ставку 10 євро за ніч.

Куди спрямують кошти

Під час голосування в середу цього тижня міська рада одноголосно підтримала резолюцію, яка закликає національний уряд дозволити муніципалітетам стягувати туристичний збір через поправку до податкового законодавства, яку Краків підготував у співпраці з Асоціацією польських міст.

«Надмірний туризм призводить до напруженості та соціального невдоволення в багатьох місцях Європи», — — йдеться в резолюції, адресованій прем’єр-міністру Дональду Туску та міністерству спорту та туризму.

Гроші, отримані від збору, який, за оцінками, становитиме 30−50 мільйонів злотих (7−11,6 мільйонів євро) на рік, «можуть бути використані для реалізації проєктів, які вписуються в політику сталого туризму, а отже, спрямовані на підвищення комфорту мешканців та гостей міста».

Міхал Древницький, інший міський радник, вважає, що його слід використовувати для «компенсації жителям, особливо в центрі міста, за проблеми, спричинені туризмом… [такі як] шум, пошкоджені дороги та затори».

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