Прага приєднується до інших міст ЄС щодо підвищення туристичного податку — Finance.ua

Прага приєднується до інших міст ЄС щодо підвищення туристичного податку Сьогодні 17:20

Прага приєднується до інших міст ЄС щодо підвищення туристичного податку

Декілька популярних країн ЄС нещодавно підвищили податки на туристів, щоб вирішити такі проблеми, як надмірний туризм та інфляція.

Прага 1 планує підвищення. Про це повідомляє Прага є останньою, яка прийняла подібне рішення, а районПро це повідомляє Schengen.News.

Нинішній податок у районі Прага 1 у розмірі 50 чеських крон (близько 2 євро) з особи за ніч обговорюється щодо підвищення, оскільки місцеві чиновники вважають цю суму недостатньою.

Крім того, звіт окружного фінансового комітету також показав, що середній туристичний податок у містах ЄС становить близько 7 євро за ніч, що втричі перевищує нинішню ставку в Празі.

Представники округу Прага 1 висловили задоволення поточним розподілом доходів від плати за проживання. Наразі всі збори, пов’язані з готелями, надходять до центрального бюджету міста, тоді як район Праги 1 збирає плату лише з хостелів і пансіонатів, а 25 відсотків потрібно повертати муніципалітету.

Окружні чиновники виступають за те, щоб залишити загальну суму або повернути 25 відсотків плати за готель для підтримки сталого розвитку.

Запропоноване збільшення має вирішальне значення, особливо з огляду на навантаження на туристичні місця в центрі міста. Туристи повинні справедливо брати участь у вартості комунальних послуг.

Нагадаємо, Амстердам, де вже запроваджують Нагадаємо, Амстердам, де вже запроваджують найвищий податок на туризм у Європі, планує знову підвищити тарифи у 2024 році. Місто підніме податок на готельні номери з 7% до 12,5%, а тариф для пасажирів круїзних суден підскочить з 8 євро до 11 євро за людини в день.

Читайте також Порту планує підвищити туристичний податок через зростання популярності серед мандрівників

Ісландія

Ісландія запровадить туристичний податок у 2024 році, але точна сума збору ще не визначена. Прем’єр-міністр Катрін Якобсдоттір каже, що плата буде розумною та сприятиме програмам сталого розвитку, узгоджуючиcm з метою Ісландії стати вуглецево-нейтральною до 2040 року.

Ольян, Португалія

Найбільший рибальський порт португальського регіону Алгарве, Ольян, стягує туристичний податок з червня 2023 року: половина доходу спрямовувалася на боротьбу з негативним впливом туризму. Тепер відвідувачам доведеться платити 2 євро за ніч у високий сезон і 1 євро — в інший період року.

Читайте також Ще одне популярне місто запроваджує туристичний податок

Барселона та Валенсія, Іспанія

У квітні 2024 року в Барселоні підвищать податок на туризм. Зараз він становить 2,75 євро за ніч і зросте до 3,25 євро. У Валенсії турзбір зараз варіюється від 50 центів до 2 євро за ніч.

Венеція, Італія

У 2024 році туристи у Венеції мають сплачувати 5 євро: місто вже кілька років веде боротьбу з масовим туризмом. Плата поширюється на відвідувачів старше 14 років і буде реалізована через цифровий портал можливістю завантажити QR-код.

Читайте також Барселона з 1 квітня знову підвищує туристичний податок

Довідка Finance.ua:

У 2023 році Прага зібрала 801 мільйон чеських крон плати за проживання, що на 250 мільйонів чеських крон більше, ніж у попередньому році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.