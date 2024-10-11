Прага приєднується до інших міст ЄС щодо підвищення туристичного податку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Прага приєднується до інших міст ЄС щодо підвищення туристичного податку

50
Прага приєднується до інших міст ЄС щодо підвищення туристичного податку
Прага приєднується до інших міст ЄС щодо підвищення туристичного податку
Декілька популярних країн ЄС нещодавно підвищили податки на туристів, щоб вирішити такі проблеми, як надмірний туризм та інфляція.
Прага є останньою, яка прийняла подібне рішення, а район Прага 1 планує підвищення. Про це повідомляє Schengen.News.
Нинішній податок у районі Прага 1 у розмірі 50 чеських крон (близько 2 євро) з особи за ніч обговорюється щодо підвищення, оскільки місцеві чиновники вважають цю суму недостатньою.
Крім того, звіт окружного фінансового комітету також показав, що середній туристичний податок у містах ЄС становить близько 7 євро за ніч, що втричі перевищує нинішню ставку в Празі.
Представники округу Прага 1 висловили задоволення поточним розподілом доходів від плати за проживання. Наразі всі збори, пов’язані з готелями, надходять до центрального бюджету міста, тоді як район Праги 1 збирає плату лише з хостелів і пансіонатів, а 25 відсотків потрібно повертати муніципалітету.
Окружні чиновники виступають за те, щоб залишити загальну суму або повернути 25 відсотків плати за готель для підтримки сталого розвитку.
Запропоноване збільшення має вирішальне значення, особливо з огляду на навантаження на туристичні місця в центрі міста. Туристи повинні справедливо брати участь у вартості комунальних послуг.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, Амстердам, де вже запроваджують найвищий податок на туризм у Європі, планує знову підвищити тарифи у 2024 році. Місто підніме податок на готельні номери з 7% до 12,5%, а тариф для пасажирів круїзних суден підскочить з 8 євро до 11 євро за людини в день.
Читайте також

Ісландія

Ісландія запровадить туристичний податок у 2024 році, але точна сума збору ще не визначена. Прем’єр-міністр Катрін Якобсдоттір каже, що плата буде розумною та сприятиме програмам сталого розвитку, узгоджуючиcm з метою Ісландії стати вуглецево-нейтральною до 2040 року.

Ольян, Португалія

Найбільший рибальський порт португальського регіону Алгарве, Ольян, стягує туристичний податок з червня 2023 року: половина доходу спрямовувалася на боротьбу з негативним впливом туризму. Тепер відвідувачам доведеться платити 2 євро за ніч у високий сезон і 1 євро — в інший період року.
Читайте також

Барселона та Валенсія, Іспанія

У квітні 2024 року в Барселоні підвищать податок на туризм. Зараз він становить 2,75 євро за ніч і зросте до 3,25 євро. У Валенсії турзбір зараз варіюється від 50 центів до 2 євро за ніч.

Венеція, Італія

У 2024 році туристи у Венеції мають сплачувати 5 євро: місто вже кілька років веде боротьбу з масовим туризмом. Плата поширюється на відвідувачів старше 14 років і буде реалізована через цифровий портал можливістю завантажити QR-код.
Читайте також

Довідка Finance.ua:

  • У 2023 році Прага зібрала 801 мільйон чеських крон плати за проживання, що на 250 мільйонів чеських крон більше, ніж у попередньому році.

Страхування для виїзду за кордон

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.