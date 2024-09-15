Порту планує підвищити туристичний податок через зростання популярності серед мандрівників — Finance.ua
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Порту планує підвищити туристичний податок через зростання популярності серед мандрівників

Світ
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Порту планує підвищити туристичний податок через зростання популярності серед мандрівників
Порту планує підвищити туристичний податок через зростання популярності серед мандрівників, Фото: unsplash
Міська рада Порту оголосила, що туристи, які зупиняються в місті на ніч, тепер повинні будуть доплачувати 3 євро, замість попередніх 2 євро.
Про це пише The Sun.

Кого стосуватимуться нові правила

У нещодавній заяві чиновники підтвердили, що правила будуть застосовуватися до всіх нерезидентів міста, включаючи як іноземних громадян, так і громадян Португалії з інших регіонів.
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Мер Руй Морейра висловив переконання, що нинішній податок на туризм у розмірі 2 євро є недостатнім.
Він закликав місцеву владу вжити подальших заходів для того, щоб місто залишалося «стійким туристичним напрямком».
«Необхідно підтримувати Порту як стійкий туристичний напрямок, запобігаючи деградації і надмірній зайнятості, що передбачає коригування політики управління туризмом», — зазначив він.
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Міська рада Порту захистила підвищення туристичного збору, посилаючись на торішні витрати в різних секторах, зокрема:
  • культуру,
  • спадщину,
  • навколишнє середовище,
  • енергетику,
  • якість життя,
  • містобудування,
  • житлове будівництво,
  • транспорт.
Мер підкреслив, що ці інвестиції є важливими для підтримки та покращення послуг, що надаються туристам.
На додаток до цих витрат, Порту спрямовуватиме кошти на розвиток бренду, туристичну промоцію міста, міжнародні брендингові ініціативи та модернізацію туристичних послуг.
Дата набрання чинності нововведенням ще не оголошена.

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За матеріалами:
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