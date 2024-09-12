ТОП-5: рейтинг найкрасивіших країн світу (фото) — Finance.ua
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ТОП-5: рейтинг найкрасивіших країн світу (фото)

Світ
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Сайт StudyFinds зібрав п’ять найкрасивіших країн світу за рейтингами 10 експертних туристичних сайтів. Про це пише studyfinds.org.
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США

Сполучені Штати виділяються серед інших країн, як скарбниця вражаючих пейзажів. Чого вартий лише Великий Каньйон — він заворожує, він простягається ніби нескінченно. Один із туристичних сайтів описує каньйон як величезну геологічну країну чудес, яка відповідає часто вживаному терміну «захоплює дух».
ТОП-5: рейтинг найкрасивіших країн світу (фото)

Італія

Чарівність Італії незаперечна, а її двома основними туристичними родзинками є плавуче місто Венеція та засіяне сонцем узбережжя Амальфі.
ТОП-5: рейтинг найкрасивіших країн світу (фото)
Почнемо з Венеції — місця, яке немов кидає виклик реальності завдяки лабіринту каналів і мостів. Це як входити в живу акварельну картину. Crazy Tourist захоплюється Понте-ді-Ріальто, називаючи його найвідомішим із мостів Венеції.
ТОП-5: рейтинг найкрасивіших країн світу (фото)
Узбережжя Амальфі пропонує ідеальне поєднання природної краси, пригод на свіжому повітрі та культурних вражень: від подорожей по островах до Іскії та Капрі до історичних чудес Помпеї та Віла-Йовіс. Незалежно від того, відпочиваєте ви в Позітано, прогулюєтеся Сорренто чи досліджуєте жваві вулиці Неаполя, узбережжя Амальфі — це свято для всіх ваших почуттів.

В’єтнам

ТОП-5: рейтинг найкрасивіших країн світу (фото)
Ця країна наповнена приголомшливими пейзажами. Водоспад долини Са Па — відчуття, ніби природа вирішила трохи похизуватися.
Але що найкрасивіше у В’єтнамі? Мабуть, це затока Халонг. Уявіть тисячі нерівних вапнякових островів, що виринають зі смарагдового моря. Це той вид, який залишається з вами, змушуючи постійно бажати повернутися.

Канада

Канада є домом для деяких із найприголомшливіших природних ландшафтів у світі, і Національний парк Банф та озеро Пейто не є винятком. Національний парк Банф, розташований у самому серці канадських Скелястих гір, є справжньою перлиною. Завдяки кришталево чистим озерам, високим горам і багатій дикій природі не дивно, чому Банф є популярним місцем для любителів природи.
ТОП-5: рейтинг найкрасивіших країн світу (фото)

Греція

ТОП-5: рейтинг найкрасивіших країн світу (фото)
Якщо ви шукаєте місце, яке поєднує приголомшливу природну красу з багатою історією та культурою, грецькі регіони Санторіні та Фессалія повинні бути у верхній частині вашого списку.
Санторіні з його знаковими побіленими будівлями, розташованими на вершинах вражаючих скель із видом на Егейське море, є обов’язковим для відвідування будь-яким мандрівником. Вулканічне походження острова створило унікальні пляжі з чорним і червоним піском, а його стародавні руїни та чарівні села дозволяють зазирнути в багате минуле Греції.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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