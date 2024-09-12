ТОП-5: рейтинг найкрасивіших країн світу (фото) — Finance.ua

ТОП-5: рейтинг найкрасивіших країн світу (фото) Вчора 21:33 — Світ

Сайт StudyFinds зібрав п’ять найкрасивіших країн світу за рейтингами 10 експертних туристичних сайтів. Про це пише studyfinds.org

США

Сполучені Штати виділяються серед інших країн, як скарбниця вражаючих пейзажів. Чого вартий лише Великий Каньйон — він заворожує, він простягається ніби нескінченно. Один із туристичних сайтів описує каньйон як величезну геологічну країну чудес, яка відповідає часто вживаному терміну «захоплює дух».

Італія

Чарівність Італії незаперечна, а її двома основними туристичними родзинками є плавуче місто Венеція та засіяне сонцем узбережжя Амальфі.

Почнемо з Венеції — місця, яке немов кидає виклик реальності завдяки лабіринту каналів і мостів. Це як входити в живу акварельну картину. Crazy Tourist захоплюється Понте-ді-Ріальто, називаючи його найвідомішим із мостів Венеції.

Узбережжя Амальфі пропонує ідеальне поєднання природної краси, пригод на свіжому повітрі та культурних вражень: від подорожей по островах до Іскії та Капрі до історичних чудес Помпеї та Віла-Йовіс. Незалежно від того, відпочиваєте ви в Позітано, прогулюєтеся Сорренто чи досліджуєте жваві вулиці Неаполя, узбережжя Амальфі — це свято для всіх ваших почуттів.

В’єтнам

Ця країна наповнена приголомшливими пейзажами. Водоспад долини Са Па — відчуття, ніби природа вирішила трохи похизуватися.

Але що найкрасивіше у В’єтнамі? Мабуть, це затока Халонг. Уявіть тисячі нерівних вапнякових островів, що виринають зі смарагдового моря. Це той вид, який залишається з вами, змушуючи постійно бажати повернутися.

Канада

Канада є домом для деяких із найприголомшливіших природних ландшафтів у світі, і Національний парк Банф та озеро Пейто не є винятком. Національний парк Банф, розташований у самому серці канадських Скелястих гір, є справжньою перлиною. Завдяки кришталево чистим озерам, високим горам і багатій дикій природі не дивно, чому Банф є популярним місцем для любителів природи.

Греція

Якщо ви шукаєте місце, яке поєднує приголомшливу природну красу з багатою історією та культурою, грецькі регіони Санторіні та Фессалія повинні бути у верхній частині вашого списку.

Санторіні з його знаковими побіленими будівлями, розташованими на вершинах вражаючих скель із видом на Егейське море, є обов’язковим для відвідування будь-яким мандрівником. Вулканічне походження острова створило унікальні пляжі з чорним і червоним піском, а його стародавні руїни та чарівні села дозволяють зазирнути в багате минуле Греції.

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