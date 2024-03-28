Барселона з 1 квітня знову підвищує туристичний податок — Finance.ua

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Барселона з 1 квітня знову підвищує туристичний податок

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Барселона з 1 квітня знову підвищує туристичний податок
Барселона з 1 квітня знову підвищує туристичний податок
Барселона з 1 квітня підвищує туристичний податок, тепер за тижневе перебування в готелі 5* туристи повинні будуть заплатити майже 44 євро на людину крім вартості розміщення.
Про це повідомляють іспанські ЗМІ.
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Як уточнюється, в місті діє кілька різних зборів для туристів, які підсумовуються. Так, регіональний податок залежить від типу розміщення: для п’ятизіркових готелів він становить 3,5 євро на добу, для чотиризіркових готелів — 1,7 євро, для приватного житла, знятого через Airbnb — 2,25 євро, для інших об'єктів — 1 євро.
Крім регіонального податку діє ще міський, який постійно підвищується. У квітні 2023 року він зріс із 1,75 до 2,75 євро, а з 1 квітня 2024 року його підвищать ще раз, до 3,25 євро.
Для пасажирів круїзних суден також діє спеціальний податок. Якщо вони проводять у місті менше 12 годин, то платять 3 євро, а якщо більше — 2.
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Сумарно після підвищення з 1 квітня постояльцям готелю 5* у Барселоні доведеться заплатити 6,75 євро за добу перебування в місті, 4* - майже 5 євро. Постояльці квартир платитимуть 5,5 євро. Ті, хто прибуває в місто на круїзних суднах на один день, платитимуть 6,25 євро.
Влада Барселони заявила, що підвищення туристичних податків спрямовано на залучення в місто більш «якісного» туризму. Зараз щорічно сюди приїжджають близько 32 млн туристів, багато з яких — на круїзних лайнерах.
«Наша мета більше не масовий, а якісний туризм, який збільшує доходи міста. Показники турпотоку допандемійного 2019 року в Барселоні вже перевищено, але не за кількістю туристів, а за доходом від туризму», — заявив заступник мера міста Хайме Колбоні.
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У 2024 році туристичні збори мають принести Барселоні 100 млн євро, які спрямують на поліпшення транспортної інфраструктури міста, включно з дорогами, громадським транспортом та ескалаторами.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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