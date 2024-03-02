Популярне іспанське місто хоче, щоб туристи платили за вхід на головну площу — Finance.ua
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Популярне іспанське місто хоче, щоб туристи платили за вхід на головну площу

Світ
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Популярне іспанське місто хоче, щоб туристи платили за вхід на головну площу
Популярне іспанське місто хоче, щоб туристи платили за вхід на головну площу, Фото: unian.ua
Іспанія вважається однією з найпопулярніших серед туристів країн світу, а це неминуче призводить до надмірного туризму — явища неприємного як для місцевих жителів, так і для мандрівників. Тому не дивно, що багато популярних міст починають запроваджувати різні обмежувальні заходи, щоб регулювати потоки туристів.
Наприклад, в іспанському місті Севілья вирішили обмежити вхід туристів на центральну площу міста Plaza de Espana. Як пояснив на своїй сторінці в соцмережі X мер міста Хосе Луїс Санс, повністю площу Іспанії закривати не будуть — жителі міста і провінції як і раніше зможуть заходити туди без обмежень, а ось туристи зможуть потрапити на головну площу міста за окрему плату.
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«Ми будемо стягувати з туристів плату, як це робиться в більшості міст світу. Тільки за рахунок бюджету міськради ми не можемо ні зберегти нашу спадщину, ні гарантувати збереження пам’ятника», — пояснив він.
Також мер Севільї виклав відео, що показує, як зараз виглядає площа Іспанії - з безліччю вуличних торговців прямо на сходах, а також обшарпаними стінами, відбитою плиткою і вибитими поручнями.
Нагадаємо, згідно з останнім квартальним звітом Європейської туристичної комісії (ETC), незважаючи на інфляційний тиск, потужне відновлення європейського туризму наприкінці 2023 року свідчить про багатообіцяюче відновлення, яке наближається до рівня до пандемії. Причиною такого пожвавлення є поїздки всередині ЄС з ключових ринків, таких як Німеччина, Франція та Нідерланди.

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За матеріалами:
УНІАН
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