ТОП-3 найдешевших туристичних напрямків за системою «все включено» у 2025 році — Finance.ua

ТОП-3 найдешевших туристичних напрямків за системою «все включено» у 2025 році Сьогодні 18:14 — Світ

ТОП-3 найдешевших туристичних напрямків за системою «все включено» у 2025 році

Якщо готель пропонує систему обслуговування «все включено», туристи одразу розуміють, що вартість проживання буде недешевою. Особливо якщо комплекс розташований на популярному курорті. Проте існують відносно дешеві варіанти, які підійдуть відпочивальникам із обмеженим бюджетом.

Фахівці сайту Travel Supermarket провели дослідження і з’ясували, які туристичні напрямки найдешевші у 2025 році.

Дешевий відпочинок за системою «все включено»

Експерти проаналізували ціни в різних країнах світу на семиденні путівки з вильотом у літній період. Оптимальних варіантів, де пропонують обслуговування за системою «все включено», виявилося немало. Тож українці можуть звернути увагу на ці курортні містечка, якщо хочуть зекономити.

Туреччина

Фото: Tripadvisor

На першому місці розташувалася Туреччина, що дивно, враховуючи регулярні скарги туристів на дорожчання товарів і послуг у 2024 році. Але поїхати на відпочинок в Аланію, наприклад, можна за 724 долари на одного. З одного боку, це недешево, з іншого — в рейтингу врахували пропозиції з найкращим співвідношенням ціни та якості. Звісно, є більш фінансово вигідні варіанти, проте обслуговування може підкачати.

Туніс

Фото: Tripadvisor

Друге місце зайняв Туніс, розташований у Північній Африці. Вартість семиденного перебування в Хаммаметі (популярний місцевий курорт) починається від 732 доларів. Місто розкинулося на узбережжі Середземного моря, неподалік від руїн стародавнього Карфагена. Туристам рекомендують уникати відпочинку в серпні, бо ціни традиційно піднімаються.

Марокко

Фото: Tripadvisor

І знову Північна Африка. Порівняно з Європою, літня поїздка на інший континент обійдеться дешевше. Зокрема, в Марракеші можна провести семиденний відпочинок за системою «все включено», заплативши від 756 доларів. Натомість туристи отримають перебування в розкішному оазисі, який не захочуть покидати.

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