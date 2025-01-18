ТОП-3 найдешевших туристичних напрямків за системою «все включено» у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-3 найдешевших туристичних напрямків за системою «все включено» у 2025 році

Світ
172
ТОП-3 найдешевших туристичних напрямків за системою «все включено» у 2025 році
ТОП-3 найдешевших туристичних напрямків за системою «все включено» у 2025 році
Якщо готель пропонує систему обслуговування «все включено», туристи одразу розуміють, що вартість проживання буде недешевою. Особливо якщо комплекс розташований на популярному курорті. Проте існують відносно дешеві варіанти, які підійдуть відпочивальникам із обмеженим бюджетом.
Фахівці сайту Travel Supermarket провели дослідження і з’ясували, які туристичні напрямки найдешевші у 2025 році.

Дешевий відпочинок за системою «все включено»

Експерти проаналізували ціни в різних країнах світу на семиденні путівки з вильотом у літній період. Оптимальних варіантів, де пропонують обслуговування за системою «все включено», виявилося немало. Тож українці можуть звернути увагу на ці курортні містечка, якщо хочуть зекономити.
  • Туреччина
Фото: Tripadvisor
Фото: Tripadvisor
На першому місці розташувалася Туреччина, що дивно, враховуючи регулярні скарги туристів на дорожчання товарів і послуг у 2024 році. Але поїхати на відпочинок в Аланію, наприклад, можна за 724 долари на одного. З одного боку, це недешево, з іншого — в рейтингу врахували пропозиції з найкращим співвідношенням ціни та якості. Звісно, є більш фінансово вигідні варіанти, проте обслуговування може підкачати.
  • Туніс
Фото: Tripadvisor
Фото: Tripadvisor
Друге місце зайняв Туніс, розташований у Північній Африці. Вартість семиденного перебування в Хаммаметі (популярний місцевий курорт) починається від 732 доларів. Місто розкинулося на узбережжі Середземного моря, неподалік від руїн стародавнього Карфагена. Туристам рекомендують уникати відпочинку в серпні, бо ціни традиційно піднімаються.
  • Марокко
Фото: Tripadvisor
Фото: Tripadvisor
І знову Північна Африка. Порівняно з Європою, літня поїздка на інший континент обійдеться дешевше. Зокрема, в Марракеші можна провести семиденний відпочинок за системою «все включено», заплативши від 756 доларів. Натомість туристи отримають перебування в розкішному оазисі, який не захочуть покидати.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.