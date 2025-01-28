Світовий туризм відновився після ковіду: як змінювалась кількість туристичних поїздок — Finance.ua

Світовий туризм відновився після ковіду: як змінювалась кількість туристичних поїздок Сьогодні 19:30 — Світ

Світовий туризм відновився після ковіду: як змінювалась кількість туристичних поїздок

Туризм є галуззю, яка найбільше постраждала від пандемії коронавірусу. ООН оцінює фінансові втрати у суму понад 2 трильйони доларів у період з 2020 до 2022 року включно. Повністю сектор туризму зміг відновитися лише торік. За кордон виїжджало 1,4 млрд осіб — це 99% від показника 2019 року. На поточний рік експерти також мають позитивний прогноз: очікується, що кількість міжнародних туристичних прибуттів зросте на 3−5%.

Про це пише «Слово і діло».

«Слово і діло»

У 2008−2009 роках у туристичній галузі спостерігався спад через світову фінансову кризу та рецесію. Але вже у 2010 році у сфері туризму спостерігалося значне піднесення: за рік було зафіксовано 0,97 млрд прибуттів (+6,6%), а доходи галузі становили 0,99 трлн доларів.

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Першим регіоном, який відновився після кризи, стала Азія: у 2010 році там було 0,2 млрд туристичних прибуттів. Половина туристичних прибуттів припадала на Європу (близько 0,49 млрд), але відновлення галузі там відбувалося повільніше через економічну ситуацію та порушення повітряного руху, викликаного виверженням вулкана в Ісландії.

У 2011 році кількість туристичних прибуттів зросла до 1,02 млрд, а доходи від міжнародного туризму оцінювалися в 1,11 трлн доларів.

На Європу припало трохи більше половини туристичних прибуттів (0,53 млрд) і трохи менше половини доходів (0,49 трлн доларів). Найкращі результати були досягнуті у країнах Центральної та Східної Європи, Південного Середземномор’я.

В Азії та Тихоокеанському регіоні було більше 0,2 млрд міжнародних туристів, в Америці — 0,16 млрд, в Африці — близько 50 млн, на Близькому Сході — близько 55 млн.

У 2012 році кількість міжнародних туристичних прибуттів зросла до 1,06 млрд, доходи галузі зросли до 1,14 трлн доларів. У 2013 році було 1,11 млрд туристичних прибуттів, надходження становили 1,23 трлн доларів.

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Число міжнародних туристів у 2014 році досягло 1,15 млрд, надходження — 1,28 трлн доларів. У Європі, найбільш відвідуваному регіоні, було 0,58 млрд туристичних прибуттів. Але найбільше зростання було зафіксовано в Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, тоді як у Європі, на Близькому Сході та в Африці темпи зростання були трохи скромнішими.

В 2015 році в ООН зафіксували рекордні на той час 1,2 млрд туристичних прибуттів, галузь отримала 1,22 трлн доларів. У Європі (0,61 млрд прибуттів), Америці, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні кількість туристів зросла в середньому на 5%, на Близькому Сході — на 3%. Туристичний потік до Африки знизився.

У 2016 році кількість туристичних прибуттів зросла до 1,25 млрд (надходження склали 1,25 трлн доларів). У Європі було 615 млн прибуттів (50,8%), в Америці — 200 млн, в Азії — 309 млн, в Африці — 58 млн, на Близькому Сході — 54 млн.

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Топ-5 найбільш відвідуваних країн виглядав так: Франція, США, Іспанія, Китай, Італія.

У 2017 році кількість міжнародних туристичних прибуттів зросла до 1,34 млрд (1,35 трлн доларів надходжень, у 2018 році — до 1,42 млрд (1,46 трлн доларів надходжень), у 2019 році — до 1,46 млрд (1 49 трлн доларів надходжень).

В 2020-му через пандемію коронавірусу глобальний туризм пережив свій гірший рік за всю історію спостережень: кількість прибуттів обвалилася до 0,41 млрд.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон (-84%) першим постраждав від пандемії, там були найсуворіші обмеження на поїздки. На Близькому Сході та в Африці було зафіксовано спад на 75%. У Європі кількість прибуттів знизилася на 70%, незважаючи на невелике та короткочасне пожвавлення влітку. В Америці кількість міжнародних прибуттів скоротилася на 69%.

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Вакцинація та пом’якшення обмежень на поїздки допомогли туристичній галузі трохи відновитись у 2021 році, але до рівня до пандемії було ще далеко — 0,46 млрд прибуттів. Європа та Америка зафіксували найвищі результати порівняно з 2020 роком (+19% та +17% відповідно), в Африці кількість прибуттів збільшилася на 12%, на Близькому сході вона скоротилася на 24%. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зберігався спад.

В 2022 році кількість туристичних прибуттів зросла до 0,98 млрд, а надходження — до 1,14 трлн доларів. 2023 рік теж був успішним для туризму — 1,31 млрд прибуттів, 1,54 трлн доларів надходжень. При цьому Близький Схід уже повернувся до показників до пандемії.

2024 рік ознаменував відновлення міжнародного туризму після найгіршої кризи в історії сектора: кількість прибуттів зросла до 1,45 млрд, рівень надходжень — до 1,6 трлн доларів.

Європа була найбільш відвідуваним континентом (0,75 млрд прибуттів), а Франція — найбільш відвідуваною країною (100 млн туристів). Ще 316 млн осіб відвідали Азіатсько-Тихоокеанський регіон, 213 млн — Америку, 95 млн — Близький Схід та 74 млн — Африку.

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