Боротьба з надмірним туризмом: Греція планує ввести податок для пасажирів круїзних лайнерів — Finance.ua
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Боротьба з надмірним туризмом: Греція планує ввести податок для пасажирів круїзних лайнерів

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Боротьба з надмірним туризмом: Греція планує ввести податок для пасажирів круїзних лайнерів
Боротьба з надмірним туризмом: Греція планує ввести податок для пасажирів круїзних лайнерів, Фото: freepik
Греція планує запровадити збір у €20 для пасажирів круїзних лайнерів на острови Санторіні та Міконос у розпал літнього сезону. У такий спосіб країна хоче боротися з надмірним туризмом.
Про це повідомив грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, передає Reuters.
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Хоча Греція залежить від туристичного сектора, який має велику частку в структурі її економіки, але деякі з найпопулярніших напрямків, як-от Санторіні та Міконос, можуть постраждали від масового туризму.
За словами премʼєра, круїзне судноплавство обтяжило Санторіні та Міконос. Острови не справляються з десятками тисяч туристів.
Уряд також планує регулювати кількість круїзних суден, які одночасно прибувають у певні місця.
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Серед інших планів Греції — збільшення податку на короткострокову оренду та заборона на нові ліцензії на таку оренду в центрі Афін, щоб збільшити житловий фонд для постійних мешканців міста.
У 2023 році доходи Греції від туризму становили близько €20 мільярдів, у країні за той рік побували майже 31 мільйон туристів.

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За матеріалами:
theБабель
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