Боротьба з надмірним туризмом: Греція планує ввести податок для пасажирів круїзних лайнерів — Finance.ua

Боротьба з надмірним туризмом: Греція планує ввести податок для пасажирів круїзних лайнерів Вчора 22:33 — Світ

Боротьба з надмірним туризмом: Греція планує ввести податок для пасажирів круїзних лайнерів, Фото: freepik

Греція планує запровадити збір у €20 для пасажирів круїзних лайнерів на острови Санторіні та Міконос у розпал літнього сезону. У такий спосіб країна хоче боротися з надмірним туризмом.

Про це повідомив грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, передає Reuters.

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Хоча Греція залежить від туристичного сектора, який має велику частку в структурі її економіки, але деякі з найпопулярніших напрямків, як-от Санторіні та Міконос, можуть постраждали від масового туризму.

За словами премʼєра, круїзне судноплавство обтяжило Санторіні та Міконос. Острови не справляються з десятками тисяч туристів.

Уряд також планує регулювати кількість круїзних суден, які одночасно прибувають у певні місця.

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Серед інших планів Греції — збільшення податку на короткострокову оренду та заборона на нові ліцензії на таку оренду в центрі Афін, щоб збільшити житловий фонд для постійних мешканців міста.

У 2023 році доходи Греції від туризму становили близько €20 мільярдів, у країні за той рік побували майже 31 мільйон туристів.

theБабель За матеріалами:

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