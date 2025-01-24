Світовий туризм повернувся до показників до пандемії — ООН Сьогодні 07:43 — Світ

Світовий туризм повернувся до показників до пандемії — ООН

Міжнародний туризм фактично відновився (99%) після найгіршої кризи в історії сектора, спричиненої пандемією коронавірусу. У 2024 році міжнародні поїздки здійснили близько 1,4 млрд туристів — це на 11% або на 140 млн туристів більше, ніж у 2023 році.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

Доходи від міжнародного туризму також продемонстрували стійке зростання у 2024 році.

За попередньою оцінкою, туристи витратили 1,9 трлн доларів, тобто в середньому кожен турист витратив більше 1000 доларів на одного.

Європа минулого року стала найбільш відвідуваним континентом — 747 млн туристів (+1% порівняно з рівнем 2019 року та 5% порівняно з 2023 роком).

Близький Схід (95 млн прибуттів), як і раніше, демонструє найвищі показники порівняно з 2019 роком: кількість міжнародних прибуттів у 2024 році на 32% перевищує рівень, що передував пандемії.

Африка (74 млн) прийняла на 7% більше туристів, ніж у 2019 році, та на 12% більше, ніж у 2023 році.

Читайте також: Скільки коштує відвідати найпопулярніші міста Європи

Північна та Південна Америки прийняли 213 млн туристів, це лише на 3% менше, ніж у 2019 році. У Карибському басейні та Центральній Америці туризм вже перевищив показники до пандемії. Азіатсько-Тихоокеанський регіон продовжує відновлювати міжнародні турпотоки: було прийнято 316 млн туристів — це 87% від рівня 2019 року, порівняно з 2023 число прибуттів зросло на 33%

В ООН прогнозують, що кількість міжнародних туристичних прибуттів зросте на 3−5% цього року за умови подальшого відновлення Азіатсько-Тихоокеанського регіону та сталого зростання у більшості інших регіонів.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.