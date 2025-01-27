ТОП-10 найкращих міст світу для соло-туристів у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 найкращих міст світу для соло-туристів у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 18:33 — Світ

ТОП-10 найкращих міст світу для соло-туристів у 2025 році (інфографіка)

TripAdvisor у своєму щорічному звіті 2025's Must-Visit Destinations уперше визначили найкращі напрямки світу для соло-туристів, ґрунтуючись на відгуках своїх користувачів.

На першому місці — японське місто Осака, яке, на думку мандрівників, пропонує гостям яскраву гастрономію, а також чудові шопінг і нічне життя. Це також ідеальна база для дослідження регіону Кансай, де розташовано безліч об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Друге місце посіло Куала-Лумпур, Малайзія, а третє — Буенос-Айрес, Аргентина.

Раніше експерти проаналізували понад 700 тисяч відгуків на Tripadvisor і вивчили оцінки з бази даних Luggage Losers, яка відстежує прямі поставки з більш ніж 18 тисяч аеропортів і авіакомпаній.

Список із найвищою ймовірністю втрати багажу очолила Frontier Airlines (США) — ступінь ризику становить один із 22 пасажирів, за нею йдуть Air India (Індія) і IndiGo (Індія).На дному з перших місць Aer Lingus (Ірландія) — у 3,14% з 14 003 відгуків про неї згадується загублений багаж.

На кожні 100 відгуків понад три пасажири повідомляли про проблеми з багажем, який не прибув до пункту призначення.

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Довідка Finance.ua:

Міжнародний туризм фактично відновився (99%) після найгіршої кризи в історії сектора, спричиненої пандемією коронавірусу. У 2024 році міжнародні поїздки здійснили близько 1,4 млрд туристів — це на 11% або на 140 млн туристів більше, ніж у 2023 році.

Європа минулого року стала найбільш відвідуваним континентом — 747 млн туристів (+1% порівняно з рівнем 2019 року та 5% порівняно з 2023 роком).

Близький Схід (95 млн прибуттів), як і раніше, демонструє найвищі показники порівняно з 2019 роком: кількість міжнародних прибуттів у 2024 році на 32% перевищує рівень, що передував пандемії.

Африка (74 млн) прийняла на 7% більше туристів, ніж у 2019 році, та на 12% більше, ніж у 2023 році.

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