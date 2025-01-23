Авіакомпанії, які найчастіше втрачають багаж пасажирів (інфографіка) — Finance.ua
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Авіакомпанії, які найчастіше втрачають багаж пасажирів (інфографіка)

Фондовий ринок
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Авіакомпанії, які найчастіше втрачають багаж пасажирів (інфографіка)
Авіакомпанії, які найчастіше втрачають багаж пасажирів (інфографіка)
Щоб визначити, які авіакомпанії найчастіше втрачають багаж пасажирів, було проаналізовано 25 популярних авіакомпаній.
Експерти проаналізували понад 700 тисяч відгуків на Tripadvisor і вивчили оцінки з бази даних Luggage Losers, яка відстежує прямі поставки з більш ніж 18 тисяч аеропортів і авіакомпаній.
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Нове дослідження, проведене OddsMonkey, глибше дослідило цю проблему, щоб виявити, які авіакомпанії, швидше за все, відправлять вашу сумку в іншу подорож.
Про це пише Daily Express.
Авіакомпанії, які найчастіше втрачають багаж пасажирів (інфографіка)
Список із найвищою ймовірністю втрати багажу очолила Frontier Airlines (США) — ступінь ризику становить один із 22 пасажирів, за нею йдуть Air India (Індія) і IndiGo (Індія).
На дному з перших місць Aer Lingus (Ірландія) — у 3,14% з 14 003 відгуків про неї згадується загублений багаж.
На кожні 100 відгуків понад три пасажири повідомляли про проблеми з багажем, який не прибув до пункту призначення.
Далі в цьому антирейтингу іде Kenya Airways (Кенія) — у 3,03% відгуків згадувався загублений багаж.
Третє місце посідає Air Canada (Канада) — у 2,58% згадувалися проблеми з багажем.
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Рідше за всіх втрачають

Водночас виявилося, що популярні європейські бюджетні перевізники, як-от Jet2, Ryanair і Wizz Air, навпаки, рідше за всіх губили багаж — згадування про загублений багаж в 0,28%, 0,32% і 0,50% відгуків відповідно.
Крім того, дослідження заглибилося в оцінку ймовірності втрати багажу на основі бази даних Luggage Losers.
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Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, у яких авіакомпаній Європи найжорсткіші правила перевезення ручної поклажі. Виявилося, що вгорі списку знаходяться не тільки лоукостери на кшталт Ryanair, Wizz Air, easyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling і Volotea, але і традиційні авіакомпанії. Наприклад, фінський національний авіаперевізник Finnair має більш суворі правила, ніж Wizz Air або easyJet.
  • Названо найкращі авіакомпанії для подорожей світом у 2024 році. Turkish Airlines є світовим лідером за кількістю міжнародних напрямків. Ryanair посідає друге місце за кількістю міжнародних напрямків. British Airways посідає третє місце за міжнародною сполученістю.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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