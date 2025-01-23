Авіакомпанії, які найчастіше втрачають багаж пасажирів (інфографіка) — Finance.ua

Авіакомпанії, які найчастіше втрачають багаж пасажирів (інфографіка)
Щоб визначити, які авіакомпанії найчастіше втрачають багаж пасажирів, було проаналізовано 25 популярних авіакомпаній.
Експерти проаналізували понад 700 тисяч відгуків на Tripadvisor і вивчили оцінки з бази даних Luggage Losers, яка відстежує прямі поставки з більш ніж 18 тисяч аеропортів і авіакомпаній.
Нове дослідження, проведене OddsMonkey, глибше дослідило цю проблему, щоб виявити, які авіакомпанії, швидше за все, відправлять вашу сумку в іншу подорож.
Про це пише Daily Express.
Список із найвищою ймовірністю втрати багажу очолила Frontier Airlines (США) — ступінь ризику становить один із 22 пасажирів, за нею йдуть Air India (Індія) і IndiGo (Індія).
На дному з перших місць Aer Lingus (Ірландія) — у 3,14% з 14 003 відгуків про неї згадується загублений багаж.
На кожні 100 відгуків понад три пасажири повідомляли про проблеми з багажем, який не прибув до пункту призначення.
Далі в цьому антирейтингу іде Kenya Airways (Кенія) — у 3,03% відгуків згадувався загублений багаж.
Третє місце посідає Air Canada (Канада) — у 2,58% згадувалися проблеми з багажем.
Рідше за всіх втрачають
Водночас виявилося, що популярні європейські бюджетні перевізники, як-от Jet2, Ryanair і Wizz Air, навпаки, рідше за всіх губили багаж — згадування про загублений багаж в 0,28%, 0,32% і 0,50% відгуків відповідно.
Крім того, дослідження заглибилося в оцінку ймовірності втрати багажу на основі бази даних Luggage Losers.
Довідка Finance.ua:
- AirlineRatings. coм оголосив 25 найкращих бюджетних авіакомпаній на 2024 рік.
- Нагадаємо, у яких авіакомпаній Європи найжорсткіші правила перевезення ручної поклажі. Виявилося, що вгорі списку знаходяться не тільки лоукостери на кшталт Ryanair, Wizz Air, easyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling і Volotea, але і традиційні авіакомпанії. Наприклад, фінський національний авіаперевізник Finnair має більш суворі правила, ніж Wizz Air або easyJet.
- Названо найкращі авіакомпанії для подорожей світом у 2024 році. Turkish Airlines є світовим лідером за кількістю міжнародних напрямків. Ryanair посідає друге місце за кількістю міжнародних напрямків. British Airways посідає третє місце за міжнародною сполученістю.
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