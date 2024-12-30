Названо найкращі та найгірші авіакомпанії світу в 2024 році — Finance.ua

Названо найкращі та найгірші авіакомпанії світу в 2024 році Сьогодні 11:11 — Особисті фінанси

Названо найкращі та найгірші авіакомпанії світу в 2024 році

Найбільшу авіакомпанію Бельгії Brussels Airlines визнали найкращою авіакомпанією світу у 2024 році, тоді як найгіршим став національний перевізник Туніса Tunisair.

Про це свідчать дані свіжого рейтингу від сервісу AirHelp , який оцінив послуги 109 авіакомпаній з усього світу. Основу рейтингу склало ставлення цих авіаперевізників до клієнтів, зокрема, швидкість реагування на скарги, виплата компенсацій і задоволеність пасажирів.

Для порівняння, лідер рейтингу отримав загальну оцінку 8,12 балів із 10, а авіаперевізник, який посів останнє місце — 3,63 бала.

10 найкращих авіакомпаній світу в 2024 році

Brussels Airlines (Бельгія) Qatar Airways (Катар) United Airlines (США) American Airlines (США) Play (Ісландія) Austrian Airlines (Австрія) LOT Polish Airlines (Польща) Air Arabia (ОАЕ) Widerøe (Норвегія) Air Serbia (Сербія)

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10 найгірших авіакомпаній світу в 2024 році

Tunisair (Туніс) Buzz (Польща) Nouvelair (Туніс) Bulgaria Air (Болгарія) El Al Israel Airlines (Ізраїль) Pegasus Airlines (Туреччина) IndiGo (Індія) TAROM (Румунія) Air Mauritius (Маврикій) SKY express (Греція)

Тим часом, топові європейські лоукостери Wizz Air (Угорщина) і Ryanair (Ірландія) опинилися в середині рейтингу — у них 53 і 54 місця відповідно.

УНІАН За матеріалами:

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