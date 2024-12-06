У Польщі планують запровадити податок на авіаперельоти — Finance.ua

У Польщі планують запровадити податок на авіаперельоти Сьогодні 09:21 — Особисті фінанси

У Польщі планують запровадити податок на авіаперельоти

Уряд Польщі розглядає можливість запровадження нового податку на авіаперельоти.

Про це повідомляє wnp.pl.

Планується встановити додаткову плату в розмірі 6 злотих за кожного пасажира, який вилітатиме з Польщі, та по 3 злотих за тих, хто пролітає транзитом.

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Як пише yavp. pl, авіакомпанії виступають проти введення такого податку. Там стверджують, що це призведе до подорожчання авіаквитків, зменшення кількості рейсів та, як наслідок, до зменшення кількості пасажирів.

Аргументи проти введення податку:

збільшення вартості авіаквитків: новий податок зробить перельоти дорожчими для пасажирів;

зменшення кількості рейсів: авіакомпанії можуть скоротити кількість рейсів з Польщі, щоб компенсувати додаткові витрати;

зменшення кількості пасажирів: зростання вартості авіаквитків може відлякати пасажирів, особливо бюджетних.

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Томаш Клосковський, президент аеропорту Гданська, зазначає, що подібні податки вже запроваджувалися в інших країнах, таких як Німеччина та Швеція, і завжди призводили до негативних наслідків для авіаційної галузі. Він вважає, що введення такого податку в Польщі також призведе до зменшення кількості рейсів та пасажирів.

Довідка Finance.ua:

авіаційний податок — спосіб боротьби з надмірними перельотами у Європі. Уряди додають додаткові податки до авіаквитків, щоб зменшити вплив на довкілля та скоротити обсяги авіаперевезень. У різних країнах Європи податки на пасажирські перельоти мають різні ставки та цілі;

Франція ввела екологічний податок «éco-taxe» у 2020 році. Пасажири, що подорожують до країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ), Сполученого Королівства та Швейцарії, сплачують від 2,63 євро до 20,27 євро залежно від класу подорожі;

всі пасажири, які прибувають або вилітають з італійського аеропорту, сплачують італійський податок на аеротаксі. Він коливається від 10 євро за рейси до 100 км до 200 євро за рейси понад 1400 км.



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