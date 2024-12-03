Як заощадити, купуючи автомобіль у Польщі — Finance.ua

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Як заощадити, купуючи автомобіль у Польщі

Особисті фінанси
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Як заощадити, купуючи автомобіль у Польщі
Як заощадити, купуючи автомобіль у Польщі
Українцям важливо врахувати кілька аспектів, щоб процес покупки автомобіля в Польщі був не тільки зручним, а й вигідним.
Про це пише in Poland.
Одним із головних аспектів, які варто враховувати при покупці автомобіля, є тип автомобіля — новий чи вживаний. Вживані автомобілі в Польщі зазвичай мають хорошу репутацію і порівняно з іншими країнами Європи коштують значно дешевше. На польському ринку часто пропонують машини з хорошими технічними характеристиками, які можуть бути меншою мірою вживаними, ніж у деяких інших країнах.
Для економії варто звертати увагу на такі фактори:
  • автомобілі старші 10 років можуть бути дешевшими, але важливо перевіряти їх технічний стан перед покупкою;
  • покупка у дилера може бути дорожчою, але забезпечить певний рівень гарантії та сервісу. Водночас покупка автомобіля у приватної особи може бути вигіднішою, якщо правильно перевірити стан машини.
У Польщі існує велика кількість онлайн-платформ для купівлі автомобілів, де можна не тільки знайти потрібний автомобіль, але й порівняти ціни.
Серед найбільш популярних сайтів:
Використання таких платформ дає можливість знайти пропозиції, що підходять за ціною, а також дозволяє порівняти умови, на яких автомобілі пропонуються.

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Крім того, не варто забувати про сезонні акції та знижки, які часто пропонуються на нові автомобілі в автосалонах. Зазвичай найкращі пропозиції можна знайти в кінці року або влітку, коли автодилери пропонують знижки на залишки автомобілів з попереднього модельного року.
Для українців, які планують купити автомобіль у Польщі, також є варіанти фінансування покупки:
  • польські банки пропонують вигідні умови для отримання автокредиту. Проте для цього потрібно мати сталий дохід та бути офіційно працевлаштованим у Польщі;
  • лізинг — ще одна альтернатива. Це дозволяє користуватися автомобілем без необхідності його купувати, з можливістю викупу після закінчення договору.
Нагадаємо, Польща має одну з найнижчих мінімальних зарплат серед європейських країн, на рівні 3 261,53 злотих (756 євро або 33 101,6 грн) на місяць у другій половині 2024 року. Це зростання на 15% порівняно з 2023-м.
Польща є однією з популярних європейських країн для оформлення кредитів завдяки лояльним умовам для іноземців і конкурентним процентним ставкам. Банки в Польщі пропонують різні типи кредитів, зокрема споживчі кредити, автокредити, іпотеки та кредити на розвиток бізнесу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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