Як заощадити, купуючи автомобіль у Польщі — Finance.ua

Як заощадити, купуючи автомобіль у Польщі Сьогодні 17:18 — Особисті фінанси

Як заощадити, купуючи автомобіль у Польщі

Українцям важливо врахувати кілька аспектів, щоб процес покупки автомобіля в Польщі був не тільки зручним, а й вигідним.

Про це пише in Poland.

Одним із головних аспектів, які варто враховувати при покупці автомобіля, є тип автомобіля — новий чи вживаний. Вживані автомобілі в Польщі зазвичай мають хорошу репутацію і порівняно з іншими країнами Європи коштують значно дешевше. На польському ринку часто пропонують машини з хорошими технічними характеристиками, які можуть бути меншою мірою вживаними, ніж у деяких інших країнах.

Для економії варто звертати увагу на такі фактори:

автомобілі старші 10 років можуть бути дешевшими, але важливо перевіряти їх технічний стан перед покупкою;

покупка у дилера може бути дорожчою, але забезпечить певний рівень гарантії та сервісу. Водночас покупка автомобіля у приватної особи може бути вигіднішою, якщо правильно перевірити стан машини.

У Польщі існує велика кількість онлайн-платформ для купівлі автомобілів, де можна не тільки знайти потрібний автомобіль, але й порівняти ціни.

Серед найбільш популярних сайтів:

Використання таких платформ дає можливість знайти пропозиції, що підходять за ціною, а також дозволяє порівняти умови, на яких автомобілі пропонуються.

Крім того, не варто забувати про сезонні акції та знижки, які часто пропонуються на нові автомобілі в автосалонах. Зазвичай найкращі пропозиції можна знайти в кінці року або влітку, коли автодилери пропонують знижки на залишки автомобілів з попереднього модельного року.

Для українців, які планують купити автомобіль у Польщі, також є варіанти фінансування покупки:

польські банки пропонують вигідні умови для отримання автокредиту. Проте для цього потрібно мати сталий дохід та бути офіційно працевлаштованим у Польщі;

лізинг — ще одна альтернатива. Це дозволяє користуватися автомобілем без необхідності його купувати, з можливістю викупу після закінчення договору.

Нагадаємо, Польща має одну з найнижчих мінімальних зарплат серед європейських країн, на рівні 3 261,53 злотих (756 євро або 33 101,6 грн) на місяць у другій половині 2024 року. Це зростання на 15% порівняно з 2023-м.

Польща є однією з популярних європейських країн для оформлення кредитів завдяки лояльним умовам для іноземців і конкурентним процентним ставкам. Банки в Польщі пропонують різні типи кредитів, зокрема споживчі кредити, автокредити, іпотеки та кредити на розвиток бізнесу.

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