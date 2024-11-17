Де в Європі найвищі та найнижчі податки на авіаперельоти — Finance.ua

Де в Європі найвищі та найнижчі податки на авіаперельоти Сьогодні 16:04 — Світ

Де в Європі найвищі та найнижчі податки на авіаперельоти

Авіаційний податок — спосіб боротьби з надмірними перельотами у Європі. Уряди додають додаткові податки до авіаквитків, щоб зменшити вплив на довкілля та скоротити обсяги авіаперевезень.

Про це пише euronews.

Податки варіюються у кожній країні та формуються залежно від розмірів аеропортів, регіональної популярності та типів літаків, таких як комерційні та приватні літаки.

Читайте також Економія на авіаквитках: у який день тижня найвигідніше бронювати подорож

«Збирання цих податків є відповідальністю авіакомпаній, які стягують їх із клієнтів як частину свого квитка. Потім ці гроші витрачаються на розсуд уряду кожної країни, часто для фінансування державних послуг», — пише видання.

У яких країнах ЄС найвищі та найнижчі авіаційні податки

У різних країнах Європи податки на пасажирські перельоти мають різні ставки та цілі.

Франція

Країна ввела екологічний податок «éco-taxe» у 2020 році. Він застосовується до мандрівників, які вилітають з французьких аеропортів.

Читайте також Названо найкращі авіакомпанії для подорожей світом у 2024 році

Пасажири, що подорожують до країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ), Сполученого Королівства та Швейцарії, сплачують від 2,63 євро до 20,27 євро залежно від класу подорожі.

Для всіх інших напрямків пасажири сплачують 7,51 євро за нижчою ставкою та 63,07 євроза вищою ставкою з кожного пасажира.

Німеччина

Німецький авіаційний податок поширюється на пасажирів комерційних рейсів, а підвищення цін набуло чинності 1 травня 2024 року.

Авіаційний податок зростає в залежності від дальності рейсу:

15,53 євро за короткі внутрішні рейси;

39,34 євро за середні рейси (до 6000 км — і включають країни Північної та Центральної Африки, Близького Сходу та Центральної Азії.);

трансатлантичні маршрути — 70,83 євро.

Італія

Усі пасажири, які прибувають або вилітають з італійського аеропорту, сплачують італійський податок на аеротаксі.

Він коливається від 10 євро за рейси до 100 км до 200 євро за рейси понад 1400 км. Однак комерційні рейси звільнені від цього податку.

Велика Британія

Податок APD у Великобританії вперше було введено в 1994 році. Він залежить від дальності рейсу та класу обслуговування.

Водночас, пасажири бізнес-класу та пасажири першого класу сплачують вищі тарифи.

Нещодавно було оголошено, що APD зросте з квітня 2026 року, тобто додаткові 2 фунти стерлінгів з пасажира стягуватимуться за квитки економ-класу на короткі міжнародні рейси.

Читайте також Wizz Air розширює послугу, яке дає змогу здійснювати необмежену кількість перельотів

Найнижча ставка починається з £8 (9,53 євро) для внутрішніх рейсів і може досягати £1,141 (1359,72 євро) за приватні літаки. Існує виняток для рейсів з Інвернесса, Шотландія.

Нідерланди

Нідерланди вперше запровадили свій податок на авіапасажирів у січні 2021 року.

Податки на перельоти у країні одні із найвищих у Європі, а їхня сума складає 29,05 євро, незалежно від кінцевого пункту призначення пасажира.

Від сплати звільняються діти до двох років, члени льотного екіпажу на дійсній службі та неактивний льотний екіпаж, який прямує в інший аеропорт з метою роботи, а також транзитні пасажири та пасажири зі стикуванням.

Португалія

У липні 2021 року було запроваджено авіаційний податок на викиди.

Закон про цей податок зазнав значних змін і тепер охоплює як комерційні рейси, так і приватні некомерційні авіарейси, проте для середнього комерційного пасажира він становить 2 євро з кожного.

Нагадаємо, старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив , що польоти в одному з українських аеропортів — «Львів» або «Бориспіль» — відновляться до кінця січня 2025 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.