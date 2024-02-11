У яких авіакомпаній Європи найжорсткіші правила перевезення ручної поклажі — Finance.ua

У яких авіакомпаній Європи найжорсткіші правила перевезення ручної поклажі Сьогодні 11:13 — Особисті фінанси

У яких авіакомпаній Європи найжорсткіші правила перевезення ручної поклажі

Більшість туристів, вирушаючи на відпочинок, шукають варіанти заощадити. І один з них — бюджетні авіакомпанії. Втім, досить часто за привабливою ціною 15−20 євро за квиток ховається безліч інших доплат.

Часом доходить до того, що вартість додаткового багажу в кілька разів перевищує ціну самого авіаквитка, а тому мандрівники намагаються вмістити всі свої речі в одну скромну ручну поклажу.

Зрозуміло, авіакомпанії це прекрасно розуміють, а тому вводять все більш жорсткі вимоги до ручної поклажі. Інтернет-портал avianews.com вивчив, які авіакомпанії в Європі в 2024 році мають найжорсткіші правила провезення ручної поклажі, та дійшов до вельми несподіваних висновків.

Читайте також Авіаквитки цього літа суттєво подорожчають

Виявилося, що вгорі списку знаходяться не тільки лоукостери на кшталт Ryanair, Wizz Air, easyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling і Volotea, але і традиційні авіакомпанії. Наприклад, фінський національний авіаперевізник Finnair має більш суворі правила, ніж Wizz Air або easyJet. Приблизно така ж ситуація склалася і з SAS Scandinavian Airlines.

Видання зазначає, що формально авіакомпанії пояснюють урізання норм ручної поклажі турботою про пасажирів: так вони скорочують час посадки в літак — менше речей, менше часу на пошук вільного місця на полиці для ручної поклажі. Однак якщо подивитися звітність авіаперевізників, то стає ясно: платна ручна поклажа стала ще одним способом поліпшити фінансові показники авіакомпаній в умовах жорсткої конкуренції.

При цьому не всі авіакомпанії обмежують вагу ручної поклажі, вказуючи лише дозволені габарити — так чинять Ryanair, SAS Scandinavian Airlines, Vueling і Volotea.

Норми провезення ручної поклажі за найдешевшими квитками в Європі

easyJet. Один предмет з розмірами до 45×36×20 см, вага до 15 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.

Volotea. Один предмет з розмірами до 40×30×20 см без обмеження за вагою, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.



Vueling. Один предмет з розмірами до 40×30×20 см без обмеження за вагою, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.



Wizz Air. Один предмет з розмірами 40×30×20 см, вага до 10 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.



Norwegian Air Shuttle. Один предмет з розмірами до 38×30×20 см, вага до 10 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.



Ryanair. Один предмет з розмірами 40×25×20 см без обмеження за вагою, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.



SAS. Один предмет з розмірами до 40×30×15 см без обмеження за вагою, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.



Finnair. Один предмет з розмірами до 40×30×15 см, вага до 8 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.



До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.