Найкращі бюджетні авіакомпанії світу в 2024 році (інфографіка) — Finance.ua
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Найкращі бюджетні авіакомпанії світу в 2024 році (інфографіка)

Фондовий ринок
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Найкращі бюджетні авіакомпанії світу в 2024 році (інфографіка)
Найкращі бюджетні авіакомпанії світу в 2024 році (інфографіка)
AirlineRatings. coм оголосив 25 найкращих бюджетних авіакомпаній на 2024 рік.
Про це пише airlineratings.com.
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AirlineRatings.com використовують 12 критеріїв, включаючи відгуки пасажирів з кількох джерел, вік авіапарку, пропозицію продуктів, а також рейтинг безпеки та інцидентів, щоб скласти 25 найкращих бюджетних авіакомпаній.
Укладачі рейтингу вирішили не ранжувати лоукостери за місцями, а просто подали список в алфавітному порядку.
Найкращі бюджетні авіакомпанії світу в 2024 році (інфографіка)
Нагадаємо у яких авіакомпаній Європи найжорсткіші правила перевезення ручної поклажі. Виявилося, що вгорі списку знаходяться не тільки лоукостери на кшталт Ryanair, Wizz Air, easyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling і Volotea, але і традиційні авіакомпанії. Наприклад, фінський національний авіаперевізник Finnair має більш суворі правила, ніж Wizz Air або easyJet. Приблизно така ж ситуація склалася і з SAS Scandinavian Airlines.
Формально авіакомпанії пояснюють урізання норм ручної поклажі турботою про пасажирів: так вони скорочують час посадки в літак — менше речей, менше часу на пошук вільного місця на полиці для ручної поклажі. Однак якщо подивитися звітність авіаперевізників, то стає ясно: платна ручна поклажа стала ще одним способом поліпшити фінансові показники авіакомпаній в умовах жорсткої конкуренції.

Довідка Finance.ua:

Норми провезення ручної поклажі за найдешевшими квитками в Європі:
  • easyJet. Один предмет з розмірами до 45×36×20 см, вага до 15 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.
  • Volotea. Один предмет з розмірами до 40×30×20 см без обмеження за вагою, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.
  • Vueling. Один предмет з розмірами до 40×30×20 см без обмеження за вагою, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.
  • Wizz Air. Один предмет з розмірами 40×30×20 см, вага до 10 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.
  • Norwegian Air Shuttle. Один предмет з розмірами до 38×30×20 см, вага до 10 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.
  • Ryanair. Один предмет з розмірами 40×25×20 см без обмеження за вагою, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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