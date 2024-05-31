Найкращі бюджетні авіакомпанії світу в 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

Найкращі бюджетні авіакомпанії світу в 2024 році (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Фондовий ринок

Найкращі бюджетні авіакомпанії світу в 2024 році (інфографіка)

AirlineRatings. coм оголосив 25 найкращих бюджетних авіакомпаній на 2024 рік.

Про це пише airlineratings.com

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AirlineRatings.com використовують 12 критеріїв, включаючи відгуки пасажирів з кількох джерел, вік авіапарку, пропозицію продуктів, а також рейтинг безпеки та інцидентів, щоб скласти 25 найкращих бюджетних авіакомпаній.

Укладачі рейтингу вирішили не ранжувати лоукостери за місцями, а просто подали список в алфавітному порядку.

яких авіакомпаній Європи найжорсткіші правила перевезення ручної поклажі. , що вгорі списку знаходяться не тільки лоукостери на кшталт Ryanair, Wizz Air, easyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling і Volotea, але і традиційні авіакомпанії. Наприклад, фінський національний авіаперевізник Finnair має більш суворі правила, ніж Wizz Air або easyJet. Приблизно така ж ситуація склалася і з SAS Scandinavian Airlines. Нагадаємо у Виявилося , що вгорі списку знаходяться не тільки лоукостери на кшталт Ryanair, Wizz Air, easyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling і Volotea, але і традиційні авіакомпанії. Наприклад, фінський національний авіаперевізник Finnair має більш суворі правила, ніж Wizz Air або easyJet. Приблизно така ж ситуація склалася і з SAS Scandinavian Airlines.

Формально авіакомпанії пояснюють урізання норм ручної поклажі турботою про пасажирів: так вони скорочують час посадки в літак — менше речей, менше часу на пошук вільного місця на полиці для ручної поклажі. Однак якщо подивитися звітність авіаперевізників, то стає ясно: платна ручна поклажа стала ще одним способом поліпшити фінансові показники авіакомпаній в умовах жорсткої конкуренції.

Довідка Finance.ua:

Норми провезення ручної поклажі за найдешевшими квитками в Європі:

easyJet. Один предмет з розмірами до 45×36×20 см, вага до 15 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.

Volotea. Один предмет з розмірами до 40×30×20 см без обмеження за вагою, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.

Vueling. Один предмет з розмірами до 40×30×20 см без обмеження за вагою, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.

Wizz Air. Один предмет з розмірами 40×30×20 см, вага до 10 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.

Norwegian Air Shuttle. Один предмет з розмірами до 38×30×20 см, вага до 10 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.

Ryanair. Один предмет з розмірами 40×25×20 см без обмеження за вагою, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.

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