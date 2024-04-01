Турецькій авіакомпанії заборонили літати в небі ЄС — Finance.ua
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Турецькій авіакомпанії заборонили літати в небі ЄС

Фондовий ринок
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Турецькій авіакомпанії заборонили літати в небі ЄС
Турецькій авіакомпанії заборонили літати в небі ЄС
Турецькій авіакомпанії Southwind Airlines заборонили літати в небі ЄС. Жорсткі санкції запровадили через російський слід в управлінні.
Заборона вже вплинула на польотну програму перевізника та плани возити європейських туристів на курорти Туреччини.
Турецькій авіакомпанії заборонили злітати та приземлятися в аеропортах країн Євросоюзу, а також пролітати над ЄС транзитом. Таке рішення ухвалене 28 березня, повідомило видання aerotelegraph.com.
Забороні на рівні ЄС передувала відмова фінського регулятора погодити заявку Southwind Airlines на рейси Анталія — Гельсінкі. Фінське транспортне управління Traficom дійшло висновку, що турецька авіакомпанія та контроль над нею пов’язані з російською стороною.
До цього Southwind Airlines вільно літала до ЄС. Тепер перевізнику доводиться скасовувати рейси та змінювати маршрути. Турецька авіакомпанія скасувала рейси Калінінград — Анталія. Маршрут із Мінська до Стамбула тепер пролягає через росію, Казахстан та Грузію, а не через Угорщину та Болгарію.
Також авіаперевізнику доведеться відмовитися від планів запустити рейси за десятками напрямків з європейських країн на турецькі курорти.
Авіакомпанію Southwind Airlines створили у 2022 році, щоб перевозити туристів російського туроператора Pegas Touristik із росії на курорти Туреччини. Це дало змогу обійти західні санкції, під які потрапила російська авіакомпанія Nordwind Airlines, афілійована з Pegas Touristik. Тоді частину літаків Nordwind Airlines перевели до парку Southwind Airlines.
За матеріалами:
Avianews.com
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