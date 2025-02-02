ТОП-10 маловідомих туристичних перлин Європи для спокійного відпочинку — Finance.ua
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ТОП-10 маловідомих туристичних перлин Європи для спокійного відпочинку

Світ
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ТОП-10 маловідомих туристичних перлин Європи для спокійного відпочинку
ТОП-10 маловідомих туристичних перлин Європи для спокійного відпочинку
Поки популярні європейські міста переповнені туристами, деякі країни залишаються поза увагою масових мандрівників.
Дослідження круїзного оператора Riviera Travel визначило десять європейських держав, які приймають найменше туристів.
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Очолив список найменш туристичних напрямків Європи Люксембург, де туристи провели 3,4 мільйона ночей у 2023 році. Для порівняння, в Іспанії їх було цілих 484,9 мільйона.

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«Хоча в Люксембурзі є пишна, зручна для піших прогулянок сільська місцевість і Арденський ліс, красиві ущелини і прекрасна столиця, ця крихітна країна перебуває в тіні Франції, Німеччини та Бельгії», — пояснюють експерти видання Time Out.
На другому місці опинилася Латвія, де туристи провели 4,3 мільйона ночей у 2023 році, а на третьому — Естонія з 6,3 мільйонами.
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Водночас експерти зазначили, що ще одна перевага відвідування країн Балтії — порівняно низькі ціни.

10 напрямків у Європі з найменшою кількістю відвідувачів:

  1. Люксембург;
  2. Латвія;
  3. Естонія;
  4. Мальта;
  5. Сербія;
  6. Словаччина;
  7. Словенія;
  8. Болгарія;
  9. Румунія;
  10. Угорщина.
Нагадаємо, міжнародний туризм фактично відновився (99%) після найгіршої кризи в історії сектора, спричиненої пандемією коронавірусу.
У 2024 році міжнародні поїздки здійснили близько 1,4 млрд туристів — це на 11% або на 140 млн туристів більше, ніж у 2023 році.
За матеріалами:
УНІАН
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