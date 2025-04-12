Тренди сезону: українці обирають раннє бронювання та нові напрямки для відпочинку — Finance.ua

Тренди сезону: українці обирають раннє бронювання та нові напрямки для відпочинку Сьогодні 11:14

Тренди сезону: українці обирають раннє бронювання та нові напрямки для відпочинку

Стабільно позитивна динаміка попиту на мандрівки протягом останніх 3 років свідчить про те, що українці поступово звикають до нової логістики подорожей із сусідніх країн та повертаються до раннього планування відпочинку.

Туроператор Join UP! розповідає про одні з найбільш затребуваних напрямків, де українці зможуть відпочити навесні-влітку 2025. (Ціна туру вказана за одну людину при двомісному розміщенні на 7 ночей на старті програми за напрямком).

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За минулий рік глибина бронювання збільшилася до 47 днів, що свідчить про повернення українців до раннього планування.

Туристичний ринок реагує на гнучкість та інтерес мандрівників розширенням географії напрямків для відпочинку та міст відправлення.

Улюблений формат «все включено»: Туреччина, Єгипет, Туніс, Албанія

Лідерами запитів залишаються одні з найпопулярніших упродовж років Туреччина (від 14 157 грн, автобусний тур — від 8 416 грн) та Єгипет (від 17 276 грн).

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Ці курорти найчастіше вибирають для сімейного відпочинку з дітьми завдяки добре розвиненій інфраструктурі та системі «все включено».

У прийдешньому сезоні на туристів чекають цікаві новинки, що допоможуть заново або вперше, але незвично, відкрити для себе ці напрямки.

Туреччина

У Туреччині туроператор поновлює польотну програму до Егейського узбережжя.

Цей напрямок дорожче, ніж Анталійське узбережжя, куди теж можна вирушити до моря, але його основною перевагою є менша кількість росіян серед відпочивальників.

Доступні для бронювання популярні готелі мережі Rixos, а також зручна польотна і автобусна програми до Туреччини: вильоти з Молдови та Польщі з квітня та з Румунії з червня.

Також до румунської Сучави курсуватимуть автобуси з Вінниці, Хмельницького і Чернівців.

Автобусна програма з Києва, Одеси, Запоріжжя та Харкова до турецьких курортів стартує у травні. Орієнтовний час у дорозі — 30−40 годин, залежно від міста виїзду.

Єгипет

Абсолютною новинкою для єгипетського напрямку, на додачу до традиційних Хургади та Шарм-еш-Шейха і відомого своїм підводним світом Марса-эль-Алама, стане Аламейн — оптимальний варіант для тих, хто вже бував у Шарм-еш-Шейху чи Хургаді та шукає розкішного відпочинку без натовпів у європейському стилі.

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Попри те, що загалом в Єгипті чимало росіян, за останні кілька років цей напрямок помітно українізувався: з’явилися україномовні гіди, в готелях є українські телеканали та звучить українська музика.

Серед цікавинок, які додають вражень і допомагають заново відкривати країну тим, хто вже тут бував, — комбіновані тури та екскурсійні маршрути зі спеціальними пропозиціями та безкоштовними опціями для дітей: круїз по Нілу, міські тури, мотосафарі, автобусна прогулянка Каїром, Александрійська бібліотека, різноманітні морські прогулянки тощо.

Польотна програма до Єгипту цілорічна. Влітку на курорти можна дістатися з Молдови, Польщі, Румунії, Чехії, Казахстану та країн Балтії.

Бюджетний сегмент «все включено»

У бюджетному сегменті у форматі «все включено» доступні Туніс (19 756 грн) та Албанія (від 19 940 грн).

У пік літнього сезону, коли традиційні напрямки вже досягають максимальних цін, відпочинок на цих курортах тільки стартує і придбати тур можна за більш вигідною ціною.

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Туніс — це щось середнє між Туреччиною та Єгиптом, має розвинену туристичну інфраструктуру, хоча улюблений формат «все включено» та рівень готелів загалом скромніший, ніж у Туреччині.

Основною принадою напрямку є таласотерапія (різноманітні оздоровчі та розслаблювальні спа-процедури) та шопінг, клімат тут помірний і влітку не відчувається сильна спека.

Українцям, які їдуть на відпочинок за пакетним туром, не потрібна віза, однак всі туристи, відповідно до чинних правил, мають самостійно сплачувати туристичний збір в готелях у сумі від 1 євро на добу.

Вирушити до Тунісу можна з Молдови, Польщі та Румунії. Польотна програма стартує у травні.

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Албанія — вдалий вибір, якщо хочеться більш активного міського відпочинку.

Компактна країна із затишними вуличками для піших прогулянок і ресторанами з фірмовими албанськими величезними порціями морепродуктів, та колоритною атмосферою, що сформувалася під впливом Греції та Італії.

Чудову природу Албанії найкраще досліджувати на машині. Вся туристична інфраструктура тут зовсім нова, бо туризм почали активно розвиватися лише 10 років тому.

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Ще однією перевагою компактності країни є те, що за кілька годин на машині можна дістатися до Чорногорії, або за годину на паромі побувати у Греції.

Для відпочинку з дітьми краще вибирати Дурес і Влеру, які вирізняються широким вибором сімейних готелів, пологим входом у море на пляжах та коротким трансфером від аеропорту.

А для відпочинку у компанії друзів найкраще підійдуть Ксаміль і Саранда — тут багато мініготелів та апартаментів, вирує нічне життя.

Польотна програма із Польщі стартує у травні, із Молдови та країн Балтії — у червні.

Безпечне і безтурботне Середземномор’я: Греція, Іспанія, Кіпр

Європейські морські курорти також мають значний попит. У Середземноморському регіоні полюбляють відпочивати мандрівники з усього світу, і кількість українців на цих курортах з року в рік зростає.

Греція

Країну (від 14 324 грн, автобусний тур — від 11 964 грн) вибирають за неймовірні природні локації, смачну кухню і добре розвинену інфраструктуру для сімейного відпочинку, а також формат «все включено».

Окрім вже традиційного Криту, можна зупинитися у континентальній Греції: Салоніки та Афіни, де чудові пляжі і природні локації доповнюють вражаючі давні пам’ятки.

Також із Салоніків курсуватимуть трансфери на Халкідіки — зелений півострів, де природа оточує готелі зусібіч і територія якого є заповідною зоною. Відпочинок тут — це спокій і безтурботність, гарний вибір для сповільнення і перезавантаження.

Широка польотна програма, що стартує у квітні, з вильотами з Молдови, Польщі, Румунії, Чехії та країн Балтії, а також автобусні тури з Києва до Салоніків дозволяють комфортно планувати відпочинок.

Іспанія

Іспанію (від 25 535 грн) цінують передусім за можливість поєднувати морський відпочинок (курорти Коста-Брава і Коста-Дорада) і міський (Барселона, невеличкі старовинні містечка та рибальські селища).

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Країна багата на природні ландшафти, комфортні міста з купою цікавинок та інфраструктурою для відпочинку з дітьми, чималою кількістю парків розваг (найвідоміший — Порт Авентура).

Багатим на враження стане відпочинок в Аліканте або у Пальма-де-Майорці. Іспанія — одна з тих країн, де зручно відпочивати, «як місцевий», із повним зануренням в життя країни, частими прогулянками, шопінгом, обідами в ресторанах.

Літати українці зможуть до Іспанії з Молдови, Польщі та Румунії. Рейси стартували у березні.

Кіпр

Цей напрямок (17 808 грн) має попит серед молоді за активне нічне життя. Айя-Напа вважається місцевою Ібіцею, на Протарасі відпочивають переважно сім’ї з дітьми — тут набагато спокійніше, багато пляжів з пологим входом, хоча дитячої інфраструктури на кшталт парків розваг небагато, а на Пафос їдуть за відпочинком у стилі, що повністю відповідає назві курорту.

Спільною для всіх кіпрських курортів принадою є надзвичайно смачна їжа та чисті пляжі — на острові 74 пляжі відзначені «блакитним прапором», що є міжнародною відзнакою чистоти та екологічності. Крім того, Кіпр, як і Греція, є центром релігійного паломництва.

Польотна програма стартує з кінця березня. Рейси вирушатимуть з Молдови, Польщі, Чехії, країн Балтії.

Короткі автобусні маршрути до моря: Болгарія, Чорногорія

Однією з найактивніших туристичних груп влітку є жінки з дітьми. Не всім легко дається логістика подорожей з вильотами із сусідніх країн та багатогодинні перельоти до далеких країн.

Хорошою альтернативою в цьому випадку буде поїздка до моря автобусом. Статистика Join UP! показує, що попит на короткі автобусні маршрути, зокрема до Болгарії, у 2024 подвоївся.

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Популярність Болгарії (від 11 898 грн, автобусний тур — від 8 015 грн) серед іноземних туристів зростає, згідно з даними Міністерства туризму країни.

Широкі піщані пляжі, полога берегова лінія, м’який чорноморський клімат і якісний сервіс створюють ідеальні умови для комфортного відпочинку з дітьми.

За розширеною цього сезону автобусною програмою поїхати до Болгарії можна з Ужгорода, Луцька, Чернівців, Харкова, Запоріжжя, Львова, Одеси та Києва. Рейси стартують наприкінці травня. Орієнтовний час у дорозі — до 30 годин. Також в цьому році можна скористатися авіарейсами з Польщі та країн Балтії.

Ще одним популярним автобусним напрямком є Чорногорія (від 15 600 грн, автобусний тур — від 10 716 грн).

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Її сміливо можна називати країною трендових форматів відпочинку та комфортного розміщення на будь-який смак — від бюджетних вілл до елітних апартаментів і п’ятизіркових готелів.

Ідеальна для проведення часу, наче місцевий житель, а отже, окрім пляжного відпочинку, смачно і різноманітно їсти в численних ресторанах, багато гуляти пішки, кататися на велосипеді чи самокаті, або подорожувати на машині — в Чорногорії вдосталь казкових природних ландшафтів.

Також досліджувати усе різноманіття, яке країна пропонує для знайомства, зручно на екскурсіях.

Так само в Чорногорії можна розслаблятися у форматі «все включено» або вибрати розкішний відпочинок із яскравим дозвіллям у вишуканих місцях та з незвичайними активностями.

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Додасть вражень під час відпочинку і дорослим, і дітям прогулянки місцями кінозйомок відомих стрічок (сет-джеттінг). Так, у Чорногорії знімали фільми за участі Джонні Депа, Бреда Пітта, Джерарда Батлера, пірса Броснана та інших всесвітньо відомих зірок.

Автобусна програма до Чорногорії стартує у червні. Вирушити на відпочинок можна з Києва, Житомира, Рівного, Львова, Стрия, Мукачево та Берегового. Орієнтовний час у дорозі — 30−40 годин, залежно від міста виїзду. Долетіти — з Молдови, Польщі та країн Балтії.

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