Курорт в Іспанії ввів нові правила для туристів: за порушення штрафують до 750 євро — Finance.ua

Курорт в Іспанії ввів нові правила для туристів: за порушення штрафують до 750 євро Сьогодні 20:21 — Особисті фінанси

Курорт в Іспанії ввів нові правила для туристів: за порушення штрафують до 750 євро

Малага є одним із найпопулярніших літніх напрямків Іспанії, яке прийняло близько 14 мільйонів відвідувачів у 2023 році.

Але надмірний туризм став настільки руйнівним для жителів, що цього літа відбулися протести та кампанії проти туризму в місті Коста-дель-Соль, пише Euronews.

Активісти кажуть, що їхнє рідне місто перетворилося на тематичний парк для туристів і висловлюються з приводу маси відвідувачів, які приїжджають в місто для розваг і нічного життя, і поводяться нечемно.

У відповідь місцева рада Малаги оновила правила туризму та запустила плакатну кампанію, щоб нагадати відвідувачам про належну та неприйнятну поведінку.

Влада підкреслює, що дотримання цих правил покращує життя жителів і означає, що туристи отримають кращий досвід.

У Малазі діють новітні правила етикету для відвідувачів — вони стосуються багатьох речей, від безпеки на вулиці до заборони на одяг. Розповідаємо, які правила діятимуть у Малазі.

Одягніться повністю

Влада нагадує відвідувачам завжди носити «верхній одяг» на вулицях і в громадських місцях.

Після того, як жителі поскаржилися на туристів, які часто гуляють центром міста в купальниках або без сорочок, у 2023 році було введено закон, який заборонив цю практику.

Тепер заборонено з’являтися на публіці без верху або в нижній білизні, а за порушення штрафують до 750 євро.

Не виділяйтеся (стосується шуму)

Це правило стосується поведінки відвідувачів, яка може вважатися руйнівною або неприйнятною в житлових районах. Рада радить туристам не кричати, не співати і не грати голосно.

Відвідувачів просять дотримуватись годин дня, коли жителі відпочивають, а також бути уважними до людей похилого віку, хворих, дітей, студентів та основних працівників міста.

Тротуари — для пішоходів

Влада просить, щоб усі, хто користується велосипедами чи скутерами, дотримувались «законно призначених для цього місць», а не займали місце на тротуарах, призначених лише для пішоходів.

Бережіть місто чистим

Кампанія в інтернеті та на білбордах закликає відвідувачів використовувати сміттєві баки, контейнери та інші послуги під час утилізації сміття.

Також наголошується, що не слід смітити навколо пам’яток, історичних пам’яток, парків і скверів.

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