Курорт в Іспанії ввів нові правила для туристів: за порушення штрафують до 750 євро — Finance.ua
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Курорт в Іспанії ввів нові правила для туристів: за порушення штрафують до 750 євро

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Курорт в Іспанії ввів нові правила для туристів: за порушення штрафують до 750 євро
Курорт в Іспанії ввів нові правила для туристів: за порушення штрафують до 750 євро
Малага є одним із найпопулярніших літніх напрямків Іспанії, яке прийняло близько 14 мільйонів відвідувачів у 2023 році.
Але надмірний туризм став настільки руйнівним для жителів, що цього літа відбулися протести та кампанії проти туризму в місті Коста-дель-Соль, пише Euronews.
Активісти кажуть, що їхнє рідне місто перетворилося на тематичний парк для туристів і висловлюються з приводу маси відвідувачів, які приїжджають в місто для розваг і нічного життя, і поводяться нечемно.
У відповідь місцева рада Малаги оновила правила туризму та запустила плакатну кампанію, щоб нагадати відвідувачам про належну та неприйнятну поведінку.
Влада підкреслює, що дотримання цих правил покращує життя жителів і означає, що туристи отримають кращий досвід.
У Малазі діють новітні правила етикету для відвідувачів — вони стосуються багатьох речей, від безпеки на вулиці до заборони на одяг. Розповідаємо, які правила діятимуть у Малазі.
  • Одягніться повністю
Влада нагадує відвідувачам завжди носити «верхній одяг» на вулицях і в громадських місцях.
Після того, як жителі поскаржилися на туристів, які часто гуляють центром міста в купальниках або без сорочок, у 2023 році було введено закон, який заборонив цю практику.
Тепер заборонено з’являтися на публіці без верху або в нижній білизні, а за порушення штрафують до 750 євро.
Курорт в Іспанії ввів нові правила для туристів: за порушення штрафують до 750 євро
  • Не виділяйтеся (стосується шуму)
Це правило стосується поведінки відвідувачів, яка може вважатися руйнівною або неприйнятною в житлових районах. Рада радить туристам не кричати, не співати і не грати голосно.
Відвідувачів просять дотримуватись годин дня, коли жителі відпочивають, а також бути уважними до людей похилого віку, хворих, дітей, студентів та основних працівників міста.
Курорт в Іспанії ввів нові правила для туристів: за порушення штрафують до 750 євро
  • Тротуари — для пішоходів
Влада просить, щоб усі, хто користується велосипедами чи скутерами, дотримувались «законно призначених для цього місць», а не займали місце на тротуарах, призначених лише для пішоходів.
Курорт в Іспанії ввів нові правила для туристів: за порушення штрафують до 750 євро
  • Бережіть місто чистим
Кампанія в інтернеті та на білбордах закликає відвідувачів використовувати сміттєві баки, контейнери та інші послуги під час утилізації сміття.
Також наголошується, що не слід смітити навколо пам’яток, історичних пам’яток, парків і скверів.
Курорт в Іспанії ввів нові правила для туристів: за порушення штрафують до 750 євро
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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