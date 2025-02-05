Європейська країна, яку туристи відвідують, аби виспатися — Finance.ua
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Європейська країна, яку туристи відвідують, аби виспатися

Світ
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Європейська країна, яку туристи відвідують, аби виспатися
Європейська країна, яку туристи відвідують, аби виспатися
Швеція стала прекрасною європейською країною, яка приваблює туристів тим, що там можна спокійно виспатися. Зокрема країна пропонує відвідувачам, які страждають від недосипання, можливість розслабитися та відновити сили, пише Express.
За інформацією VisitSweden, «унікальне природне середовище» країни забезпечує ідеальні умови для «будь-кого, хто прагне відновлювального сну та цифрової детоксикації».
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Добре виспатись у цій країні можна завдяки природній темряві восени та взимку, прохолоді, чистому повітрю, а також тиші та спокою.
Зокрема дослідник сну з Уппсальського університету у Швеції Крістіан Бенедикт пояснив наукові переваги країни як напрямку для туризму сну.
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«Велика кількість доступної природи і великих територій мирної дикої природи в поєднанні з темними ночами, прохолодною температурою і культурним акцентом на релаксації робить Швецію ідеальним місцем для туризму сну.

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Дослідження показали, що технології і те, як вони впливають на наше життя, мають значний вплив на наш сон, а проведення більшої кількості часу на природі пов’язане з кращим психічним здоров’ям і меншою кількістю безсонних ночей", — зауважив Бенедикт.
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За матеріалами:
УНІАН
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