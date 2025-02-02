У Новій Зеландії пом’якшили візові вимоги для цифрових кочівників, щоб стимулювати економіку та туризм — Finance.ua
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У Новій Зеландії пом’якшили візові вимоги для цифрових кочівників, щоб стимулювати економіку та туризм

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У Новій Зеландії пом’якшили візові вимоги для цифрових кочівників, щоб стимулювати економіку та туризм
У Новій Зеландії пом’якшили візові вимоги для цифрових кочівників, щоб стимулювати економіку та туризм
Нова Зеландія вирішила полегшити візові вимоги для цифрових кочівників.
Про це пише Reuters.

Нові правила

За новими правилами, туристи можуть працювати віддалено на іноземного роботодавця в межах країни до 90 днів, після чого їм доведеться сплачувати податки.
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Зміни стосуються всіх типів гостьових віз, зокрема для туристів та осіб, які приїжджають відвідати родину, партнерів або опікунів за довгостроковими візами.

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Однак дозволена лише дистанційна робота за кордоном.

Мета нововведень

Надаючи туристам можливість працювати віддалено під час відвідин цієї далекої країни, місцева влада сподівається стимулювати її туристичний сектор та економіку.
Як заявила міністр імміграції Нової Зеландії Еріка Стенфорд, вимоги до видачі гостьової візи змінилися вже з 27 січня 2025 року.
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«Це абсолютно новий ринок туризму, на який може вийти Нова Зеландія. Ми хочемо, щоб люди бачили в нашій країні ідеальне місце для відвідування і роботи водночас», — сказала вона.
За її словами, влада сподівається, що завдяки нововведенню гості проведуть у Новій Зеландії більше часу, ніж зазвичай та, відповідно, витратять більше грошей і водночас зможуть краще познайомитися з країною.
За матеріалами:
УНІАН
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