Гроші за переїзд до Іспанії: цифровим кочівникам пропонують гранти 15 000 євро — Finance.ua

Гроші за переїзд до Іспанії: цифровим кочівникам пропонують гранти 15 000 євро Сьогодні 17:48 — Особисті фінанси

Гроші за переїзд до Іспанії: цифровим кочівникам пропонують гранти 15 000 євро

Цифрові кочівники, які колись вважалися корисними для спільноти, стали небажаними в багатьох регіонах Європи. Але один регіон Іспанії все ще прагне прийняти віддалених працівників — і пропонує фінансову допомогу тим, хто туди переїжджає.

Регіон Естремадура, що межує з Португалією, є одним із найменш відвідуваних регіонів Іспанії, але, незважаючи на це, є домом для диких природних заповідників, гірських хребтів із фауною та столиці, усіяної римськими руїнами.

Euronews розповідає, хто має право на грант на переїзд до Естремадури та як подати заявку.

Деталі пропозиції

Регіональний уряд Естремадури пропонує цифровим кочівникам до 15 000 євро за переїзд у цей район.

Автономне співтовариство має один із найнижчих показників населення в Іспанії та є одним із найменш розвинених регіонів. Він має один із найнижчих показників ВВП на душу населення в країні та один із найвищих рівнів безробіття — 17,6% порівняно із середнім показником по країні — 11,9%.

Щоб підтримати як населення, так і економіку, влада Естремадури виділила 2 мільйони євро, які будуть використані для допомоги в переселенні 200 віддалених працівників і цифрових кочівників до цього регіону.

За даними регіональної влади, в Естремадурі бракує транспортної інфраструктури, але покриття оптоволоконним та мобільним зв’язком вище середнього по країні.

Хто може подати заявку на грант

Екстремадура націлена на віддалених працівників, які є висококваліфікованими професіоналами в галузі технологій.

Претенденти на грант повинні бути в змозі працювати повністю віддалено та в режимі онлайн. Ті, хто бажає подати заявку, повинні взяти на себе зобов’язання зберегти віддалену роботу та жити в Естремадурі принаймні два роки.

Право на участь у програмі мають як ті, хто живе в інших регіонах Іспанії, так і ті, хто живе за кордоном, якщо вони не жили в Естремадурі протягом попередніх шести місяців.



Іноземні громадяни можуть подати заявку, але вони повинні легально проживати в Іспанії та мати іноземний ідентифікаційний номер (NIE).

Громадяни країн, які не входять до ЄС, також можуть подати заявку, якщо вони вже беруть участь у схемі цифрових кочових віз Іспанії.



Тим, хто не має цифрової кочової візи, потрібно спочатку подати заявку на неї та отримати її схвалення від іспанської влади, а також отримати документ на проживання перед подачею заявки на цю програму.



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Які виплати отримають цифрові кочівники

Молоді люди віком до 30 років і ті, хто переїжджає в міста Естремадури з населенням менше 5000 осіб, мають право на грант у розмірі 10 000 євро. Інші отримають 8000 євро.

Через два роки особи з першої категорії, які вирішать залишитися ще на один рік, отримають другу виплату в розмірі 5000 євро, тоді як другі отримають 4000 євро.

Як цифрові кочівники можуть подати заявку на грант Естремадури?

Заявки необхідно подавати в електронному вигляді за допомогою загальної електронної точки доступу Естремадура . Кандидати повинні мати цифровий сертифікат або електронну іспанську ідентифікаційну картку, яка дозволяє електронну ідентифікацію.

Кандидати повинні подати форму заявки разом із офіційним документом, виданим у їхній країні або іншому регіоні Іспанії, щоб підтвердити поточне місце проживання, а також довідку від роботодавця, яка дозволяє працювати в Естремадурі або віддалено в Іспанії.

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